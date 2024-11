Donald razdvaja, Melania združuje: 'Vsaj to absolutno divo imamo nazaj'

Ameriške volitve in njihov razplet niso preplavili le klasičnih medijev, temveč tudi družbene platforme. In če se večina uporabnikov ali veseli ali zgraža nad dejstvom, da se v Belo hišo zopet seli Donald Trump, ima generacija Z popolnoma drugačne pogovore. TikTok so namreč preplavili videi Melanie Trump, ki je med mladimi pravi hit.