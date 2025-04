Donald Trump Belo hišo 'okrasil' po svojem okusu

Ameriški predsednik Donald Trump je v Washington pripeljal notranjega oblikovalca, ki je že uredil notranjost njegovega dvorca na Floridi, ta pa je že januarja v Belo hišo vnesel nekaj osebnega okusa 78-letnika in njegovo rezidenco tako naredil bolj podobno domu. Kot so opazili mnogi, je predsednikova pisarna okrašena z veliko zlatimi dodatki, za preobrazbo pa naj bi bil zaslužen John Icart.

Predsednik Donald Trump si je omislil pomoč cenjenega in zaupanja vrednega notranjega oblikovalca Johna Icarta, ki mu je pomagal Belo hišo urediti po njegovem okusu. 78-letnik se je v Washington preselil januarja, ko je znova prevzel vodenje ZDA, kot je razkril The Wall Street Journal, pa je Icart poskrbel, da je tudi Ovalna pisarna doživela 'zlato prenovo'.

Zlati kipi so iz Trumpove zasebne zbirke. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju časnika je Trump želel prostore Bele hiše napolniti predvsem z dodatki iz zlata. Odtlej njegova in podpredsednikov portret krasita zlata okvirja, okrog kamina so se pojavile zlate rezbarije, vrata pisarne pa krasita zlati grb in tablica s predsednikovim imenom. Trump naj bi s svojega dvorca na Floridi prinesel tudi zlate kipe. Za uresničitev predsednikovih želja je poskrbel Icart, s tem pa si je prislužil tudi vzdevek 'zlati fant', poroča Wall Street Journal. Ta naj bi s Trumpom pripotoval v Washington na predsedniškem letalu, čeprav sam ni želel komentirati opravljenega dela za predsednika, pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt v izjavi za časopis zapisala: "To je zlata pisarna za zlato dobo."

Donald Trump je prostore Bele hiše okrasil z zlatimi dodatki. FOTO: Profimedia icon-expand

Trump pa naj bi imel še eno idejo glede okrasitve, a se mu ni uresničila, in sicer je na ogled povabil strokovnjaka, ki naj bi mu pomagal oceniti, ali lahko na strop Ovalne pisarne obesi zlat lestenec, a je bil ta za specifično lokacijo pretežek, zato to ni bilo izvedljivo. O svojih zlatih dodatkih je predsednik že marca spregovoril v intervjuju za Fox News. "Zlati so, čisto zlato. To so angeli, ki naj bi prinašali srečo, mi pa jo potrebujemo. Samo poglejte, kaj so naredili s to državo v minulem obdobju," je o zlatih kipcih povedal novinarki Lauri Ingraham.

Trump obožuje zlato okrasje. FOTO: Profimedia icon-expand