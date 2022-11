Donald Trump hčer Tiffany na generalki poroke pospremil do oltarja

Donald Trump bo že kmalu do oltarja pospremil še najmlajšo hčer, fotografi pa so ga ujeli med pripravami, ko sta s Tiffany vadila prihod do oltarja. 29-letnica je bila oblečena v poletno obleko z modrim cvetličnim vzorcem, njen oče pa je za to priložnost oblekel modro moško obleko, ki jo je kombiniral z belo srajco.

Čeprav naj bi se Tiffany še pred dnevi zelo obremenjevala s tem, kakšne posledice bo na prizorišču poroke pustil orkan Nicole, ki je pustošil po obali Floride, se je ta že sprostila. Vir blizu neveste pa je pred tem za Page Six dejal: "V petek bi morala biti večerja dobrodošlice, a niso prepričani, če bo to mogoče. Tiffany nori zaradi tega."

Bodoča nevesta se je, sodeč po fotografijah, nasmejana sprehodila do svojega zaročenca Michaela Boulosa , ki je za generalko izbral sproščena oblačila. Medtem ko je družina Trump vadila za prihajajoče poročno slavje, pa so se delavci letovišča trudili s pripravo dekoracije in odra.

Čeprav so nekateri povabljenci že prispeli na Florido, preden je orkan dosegel Florido, so drugi morali svoje potovanje prilagoditi, saj so bila letališča zaprta, leti pa odpovedani. "Tiffany je še vedno tam, nekateri gosti so prišli že pred tednom, saj so načrtovali določene aktivnosti. Celotna poroka je bila zelo natančno in luksuzno organizirana. Nekaj dogodkov so morali odpovedati, tudi golf. Vsi so obtičali v hotelu," je še razkril vir.

29-letnica in njen 25-letni zaročenec sta uspela še pravočasno pridobiti poročno dovoljenje, saj so se zaradi orkana zaprli vsi uradi. Kot je še razkril vir, pričakujejo 500 gostov: "Tiffany si je želela velike poroke. Njen zaročenec je tako kot ona iz premožne družine, želita pa si, da se jima ob tej priložnosti pridružijo tudi prijatelji, ki ne živijo v Združenih državah. To je njen trenutek in vse bo prekrasno."