Donald Trump javno pohvalil zadnjico Nicki Minaj

Nicki Minaj je znova izrazila javno podporo Donaldu Trumpu. Raperka se mu je namreč pridružila na enem izmed zadnjih zborovanj v okviru njegovih predvolilnih aktivnosti, predsednik pa jo je napovedal na zelo zanimiv, za nekatere morda tudi precej neprimeren način: "Opazil sem lepo zadnjico. Res jo je težko spregledati."
Ob njegovih besedah so sicer številni začeli ploskati, Trump pa je nato nadaljeval s svojim govorom. "Vrnil se bom k svojemu govoru, upam pa, da Nicki ni užaljena. Radi jo imamo in res je že dolgo z nami. Veste, ne maram, ko me kdo zasenči, a ona me vedno zasenči in to me jezi," je povedal in nadaljeval: "Vsi so noro navdušeni nad njo. Kraljica rapa, ki je z mano od prvega dne – Nicki Minaj."
Ko je 43-letnico povabil na oder, je ta občinstvo spodbudila k vzkliku Obožujemo Trumpa, nato pa v svojem govoru še povedala, da je počaščena, da je lahko ob njem. "On je simbol vztrajnosti. Veliko ljudi se je morda že malo vdalo, a odkar se je on vrnil, je spremenil vzdušje v naši državi in nam dal prihodnost, ki se je lahko veselimo. Zato z glasnim aplavzom pozdravimo tako izjemnega človeka," je še povedala v svojem govoru.
Sodelovanje zvezdnice v predvolilni kampanji 80-letnika je sicer izjemno premišljena poteza, saj predstavlja pomemben mejnik v komunikacijski strategiji republikanske stranke. Gre za načrtno potezo, s katero želi Trumpov tabor nagovoriti širši krog volivcev, predvsem pa prodreti v demografske skupine, ki tradicionalno ne podpirajo republikancev. Analitiki ocenjujejo, da takšne oblike sodelovanja s pop zvezdniki služijo predvsem mobilizaciji mlajše populacije in povečanju medijske prisotnosti na platformah, ki niso primarno politične narave.
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