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Tuja scena

Donald Trump javno pohvalil zadnjico Nicki Minaj

Michigan, 26. 10. 2026 14.12 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
nicki minaj

V okviru stopnjevanja predvolilnih aktivnosti se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na enem izmed zadnjih zborovanj pridružila vplivna glasbenica Nicki Minaj. Zvezdnica se mu je pridružila na odru v Michiganu, 43-letnico pa je napovedal kot dekle, ki ima resnično dobro zadnjico in ga občasno tudi zasenči.

Nicki Minaj je znova izrazila javno podporo Donaldu Trumpu. Raperka se mu je namreč pridružila na enem izmed zadnjih zborovanj v okviru njegovih predvolilnih aktivnosti, predsednik pa jo je napovedal na zelo zanimiv, za nekatere morda tudi precej neprimeren način: "Opazil sem lepo zadnjico. Res jo je težko spregledati."

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Ob njegovih besedah so sicer številni začeli ploskati, Trump pa je nato nadaljeval s svojim govorom. "Vrnil se bom k svojemu govoru, upam pa, da Nicki ni užaljena. Radi jo imamo in res je že dolgo z nami. Veste, ne maram, ko me kdo zasenči, a ona me vedno zasenči in to me jezi," je povedal in nadaljeval: "Vsi so noro navdušeni nad njo. Kraljica rapa, ki je z mano od prvega dne – Nicki Minaj."

Ko jo je povabil na oder, ji je pomagal po stopnicah.
Ko jo je povabil na oder, ji je pomagal po stopnicah.
FOTO: Profimedia

Ko je 43-letnico povabil na oder, je ta občinstvo spodbudila k vzkliku Obožujemo Trumpa, nato pa v svojem govoru še povedala, da je počaščena, da je lahko ob njem. "On je simbol vztrajnosti. Veliko ljudi se je morda že malo vdalo, a odkar se je on vrnil, je spremenil vzdušje v naši državi in nam dal prihodnost, ki se je lahko veselimo. Zato z glasnim aplavzom pozdravimo tako izjemnega človeka," je še povedala v svojem govoru.

Nicki Minaj je velika podpornica Donalda Trumpa.
Nicki Minaj je velika podpornica Donalda Trumpa.
FOTO: Profimedia

Sodelovanje zvezdnice v predvolilni kampanji 80-letnika je sicer izjemno premišljena poteza, saj predstavlja pomemben mejnik v komunikacijski strategiji republikanske stranke. Gre za načrtno potezo, s katero želi Trumpov tabor nagovoriti širši krog volivcev, predvsem pa prodreti v demografske skupine, ki tradicionalno ne podpirajo republikancev. Analitiki ocenjujejo, da takšne oblike sodelovanja s pop zvezdniki služijo predvsem mobilizaciji mlajše populacije in povečanju medijske prisotnosti na platformah, ki niso primarno politične narave.

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KOMENTARJI3

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Vest-naroda
26. 10. 2026 14.48
To je ta raven sodob nega državnika! Janezs mu je že čestital.
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 10. 2026 14.47
Če bi kdo pri nas to rekel bi sledila prijava na policijo, oni bi takoj urgirali ker to je nezaslišano, sodnica te pa obsodi na najstrožjo kazen. Potem vsi vpleteni hvalijo sami sebe kako pravna država smo.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
26. 10. 2026 14.44
Poredni Donči.
Odgovori
0 0
bibaleze
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