Donald Trump je Melanio prosil, da se nasmehne za fotografijo

Melania in Donald Trump sta pozirala fotografom za spomin, da sta bila na obisku.

Med nenapovedanim obiskom nacionalnega svetišča svetega Pavla II. v Washingtonu, v bližini Bele hiše, je ameriški predsednik Donald Trump svojo ženo Melanio prosil, da se za fotografe nasmehne. Vsaj tako se zdi s posnetka, ki je posnet med fotografiranjem predsedniškega para. Ko je, ves nasmejan, opazil, da se žena za fotografijo ni nasmehnila, se je obrnil k njej in jo spodbudil, da tako stori tudi ona. Ta mu je ugodila za nekaj sekund in nadaljevala pot z možem.

Trumpov obisk cerkva je razjezil cerkvene uradnike, piše Independent . Nadškof Wilton Gregory , ki je tudi najvišji afroameriški škof v ZDA, je obisk obsodil v izjavi, ki jo je objavil včeraj: "Zdi se mi skrajno neprimerno in ponižujoče, da bi katerikoli katoliški objekt dovolil tako grdo zlorabo in manipuliranje, ki krši vsa verska načela, ki vse nas pozivajo, da branimo pravice vseh ljudi, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinjamo."

Protestniki v Washingtonu so bili pregnani, čeprav niso povzročali škode.

Nadškofa je namreč ujezilo preganjanje mirnih protestnikov izpred Bele hiše, ki so Trumpu sporočali, da so vsa življenja enaka in da kot predsednik ne bi smel podpihovati trenutnega stanja v Združenih državah Amerike. Trump je namreč ob začetku protestov, kjer se ljudje zavzemajo za enakopravnost ljudi vseh barv kože, dejal, da bo nad protestnike poslal vojsko.