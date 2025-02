Donald Trump kot prvi aktualni predsednik med navijači na Super Bowlu

Donald Trump bo prvi ameriški predsednik, ki se bo med mandatom udeležil Super Bowla. Nekdanji predsednik George H.W. Bush je leta 2002 izvedel tradicionalni žreb z metom kovanca, a je takrat že zapustil Belo hišo, to pa je nato ponovil še leta 2017. Kovanec je sicer iz Ovalne pisarne leta 1985 metal tudi takratni predsednik Ronald Reagan , a se noben drug predsednik do sedaj tekme ni udeležil osebno.

Ne glede na to, ali bi se Trump Super Bowla udeležil ali ne, bo varnost na dogodku močno okrepljena, ker pa organizatorji pričakujejo predsednika, pa bodo varnosti namenili še dodatno pozornost, je za CNN povedal vir, ki je seznanjen s pripravami. Priprave na tekmo so se začele že leta 2020, ko je bilo mesto New Orleans izbrano za gostitelja tekme, uporabili pa bodo vse mogoče varnostne resurse, ki so jim na voljo.