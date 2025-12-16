Naslovnica
Tuja scena

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta zaročena

Washington, 16. 12. 2025 10.58 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Donald Trump ml. in Bettina Anderson sta zaročena

Donald Trump mlajši je svojo izbranko Bettino Anderson zaprosil za roko. Novico je predsednik ZDA Donald Trump razglasil v Beli hiši. "To je bil najbolj nepozaben vikend. Poročila se bom z ljubeznijo svojega življenja," je povedala bodoča nevesta.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta zaročena. Njegov oče, predsednik ZDA Donald Trump, je veselo novico sporočil v Beli hiši. "Ponavadi nisem brez besed, saj sem običajno jaz tisti, ki se zna kar dobro razjeziti in razpredati," je ob razglasitvi povedal 47-letni sin predsednika in dodal: "Bettini pa se želim zahvaliti za tisto eno besedo – 'da'."

Donald Trump ml. in Bettina Anderson sta zaročena
Donald Trump ml. in Bettina Anderson sta zaročena
FOTO: Profimedia

"To je bil najbolj nepozaben vikend. Poročila se bom z ljubeznijo svojega življenja in počutim se kot najsrečnejše dekle na svetu. Hvala," pa je ob oznanitvi zaroke povedala družabnica Anderson.

Preberi še Donald Trump mlajši naj bi se razšel z zaročenko in si našel novo dekle

Donald mlajši je bil pred tem že 12 let v zakonski zvezi z nekdanjo ženo Vanesso Trump, preden sta se leta 2018 razšla. Skupaj sta se razveselila tudi rojstva petih otrok. Kmalu po razhodu z dolgoletno soprogo je poslovnež začel hoditi z Kimberly Guilfoyle, s katero sta se leta 2020 prav tako zaročila.

Svojega razhoda sicer nista nikoli uradno oznanila, je pa People lanskega decembra objavil, da naj bi bil Trump mlajši tedaj že šest mesecev skupaj z zdajšnjo zaročenko. Prvič so bodoča zakonca v javnosti skupaj opazili avgusta 2024, ko naj bi bil Trumpov sin še vedno zaročen s Kimberly Guilfoyle.

Donald Trump mlajši Donald Trump zaroka predsednik ZDA Bettina Anderson

Roba Reinerja in njegovo soprogo je ubil lastni sin

rogla
16. 12. 2025 11.41
Ni je pomembnejše novice! Pa se hvalite, saj ne vem, za kaj.
Greznica
16. 12. 2025 11.28
kaj moram to vedeti?
