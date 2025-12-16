Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta zaročena. Njegov oče, predsednik ZDA Donald Trump , je veselo novico sporočil v Beli hiši. "Ponavadi nisem brez besed, saj sem običajno jaz tisti, ki se zna kar dobro razjeziti in razpredati," je ob razglasitvi povedal 47-letni sin predsednika in dodal: "Bettini pa se želim zahvaliti za tisto eno besedo – 'da'."

"To je bil najbolj nepozaben vikend. Poročila se bom z ljubeznijo svojega življenja in počutim se kot najsrečnejše dekle na svetu. Hvala," pa je ob oznanitvi zaroke povedala družabnica Anderson.

Donald mlajši je bil pred tem že 12 let v zakonski zvezi z nekdanjo ženo Vanesso Trump, preden sta se leta 2018 razšla. Skupaj sta se razveselila tudi rojstva petih otrok. Kmalu po razhodu z dolgoletno soprogo je poslovnež začel hoditi z Kimberly Guilfoyle, s katero sta se leta 2020 prav tako zaročila.

Svojega razhoda sicer nista nikoli uradno oznanila, je pa People lanskega decembra objavil, da naj bi bil Trump mlajši tedaj že šest mesecev skupaj z zdajšnjo zaročenko. Prvič so bodoča zakonca v javnosti skupaj opazili avgusta 2024, ko naj bi bil Trumpov sin še vedno zaročen s Kimberly Guilfoyle.