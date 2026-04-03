Donald Trump mlajši kmalu znova pred oltar

Donald Trump mlajši naj bi še to pomlad ponovno stopil pred oltar. Kot so za Page Six povedali viri blizu njegove zaročenke, bo Bettina Anderson imela dekliščino že sredi aprila v Mar-a-Lagu, s predsednikovim sinom pa naj bi se poročila še to pomlad. Par se je zaročil decembra, poročno slavje pa naj bi organizirali kar v Beli hiši, kjer se je pred leti zaročila Trumpova najmlajša hči.
Tema dekliščine naj bi bila začarani vrt, njene prijateljice pa se bodo zbrale na elegantnem in ženstvenem kosilu. Kljub temu, da gre za kosilo, bo to tudi poseben dogodek, ki ga bodo povezovale vplivnice Yaz Hernandez, Amy Phelan in Audrey Gruss. Med povabljenimi, ki naj bi jih bilo med 60 in 100, bo nekaj zelo znanih obrazov, intimno druženje pa naj bi potekalo v eni od plesnih dvoran dvorca, ki ga je zasnovala nekdanja lastnica Marjorie Merriweather Post.
To bo za Bettino prvi zakon, saj sta se z nekdanjim zaročencem Beaujem Wrigleyjem razšla, še preden sta stopila pred oltar. Donald mlajši pa se bo poročil drugič. Z Vanesso Trump sta pred oltar stopila leta 2005 v Mar-a-Lagu in se ločila leta 2018. Skupaj imata pet otrok. Leta 2020 se je zaročil z novinarko Kimberly Guilfoyle, s katero sta se razšla decembra 2024. Kmalu za tem se je v javnosti že pojavil s sedanjo zaročenko.
