Tuja scena

Donald Trump mlajši kmalu znova pred oltar

Florida, 03. 04. 2026 06.00 pred 25 dnevi 2 min branja 16

Avtor:
K.Z.
Donald Trump mlajši in Bettina Anderson

Zaročenka Donalda Trumpa mlajšega, Bettina Anderson, naj bi se že pripravljala na njuno poroko. Kot poroča Page Six, bo imela 39-letnica sredi meseca dekliščino, kmalu za tem pa naj bi s predsednikovim sinom stopila pred oltar, poročno slavje pa naj bi se odvijalo kar v Beli hiši.

Donald Trump mlajši naj bi še to pomlad ponovno stopil pred oltar. Kot so za Page Six povedali viri blizu njegove zaročenke, bo Bettina Anderson imela dekliščino že sredi aprila v Mar-a-Lagu, s predsednikovim sinom pa naj bi se poročila še to pomlad. Par se je zaročil decembra, poročno slavje pa naj bi organizirali kar v Beli hiši, kjer se je pred leti zaročila Trumpova najmlajša hči.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson naj bi se še to pomlad poročila.
FOTO: Profimedia

Tema dekliščine naj bi bila začarani vrt, njene prijateljice pa se bodo zbrale na elegantnem in ženstvenem kosilu. Kljub temu, da gre za kosilo, bo to tudi poseben dogodek, ki ga bodo povezovale vplivnice Yaz Hernandez, Amy Phelan in Audrey Gruss. Med povabljenimi, ki naj bi jih bilo med 60 in 100, bo nekaj zelo znanih obrazov, intimno druženje pa naj bi potekalo v eni od plesnih dvoran dvorca, ki ga je zasnovala nekdanja lastnica Marjorie Merriweather Post.

Preberi še Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta zaročena

To bo za Bettino prvi zakon, saj sta se z nekdanjim zaročencem Beaujem Wrigleyjem razšla, še preden sta stopila pred oltar. Donald mlajši pa se bo poročil drugič. Z Vanesso Trump sta pred oltar stopila leta 2005 v Mar-a-Lagu in se ločila leta 2018. Skupaj imata pet otrok. Leta 2020 se je zaročil z novinarko Kimberly Guilfoyle, s katero sta se razšla decembra 2024. Kmalu za tem se je v javnosti že pojavil s sedanjo zaročenko.

donald trump mlajši bettina anderson zaroka poroka dekliščina
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAME KLOBASE
04. 04. 2026 09.31
A, to je dobil še iz starih katalogov od Epsteina
Odgovori
Kostorog
03. 04. 2026 14.38
Jaz sem pa pričakoval da bo vodil kopenski napad največje vojske na Iran.
Kostorog
03. 04. 2026 14.37
Jaz sem pa pričakoval da bo vodil kopenski napad največjih luzerjev na Iran.
Aijn Prenn
03. 04. 2026 14.31
Dejmo še kakšno rečt o predlanskem snegu, prosim.
sosed5
03. 04. 2026 13.01
Sedaj, ko je skupaj s fotrom nakradel dovolj dolarckov, se bo lahko ozenil 🤣🤣
Prelepa Soča
03. 04. 2026 10.13
Dvomim, da pred oltar, civilno pa že.... zakaj, pa itak ne razumem... poroka namreč.
RATO
04. 04. 2026 16.11
Garancija do 💵 🤷🏻‍♂️
HitraVeverca
03. 04. 2026 09.44
Pred oltar? V Iran vpoklic v vojsko in odslužit krvava dejanja njegovega očeta..
hojladri123
03. 04. 2026 09.56
Če je tak smartass kot oče ga nihče ne želi tam!
AleksanderS
03. 04. 2026 09.24
a robertina pa ni povablena ???
Sil Ka 1
03. 04. 2026 08.58
Robert ni bil povabljen ?
Prelepa Soča
03. 04. 2026 10.13
Kateri Robert?
