Donald Trump mlajši naj bi se razšel z zaročenko in si našel novo dekle

Donald Trump mlajši in Kimberly Guilfoyle naj bi se razšla, so zatrdili viri za Page Six. Trump mlajši naj bi se videval z družabnico (ženska višjega sloja, ki se giba v elitnih krogih), Bettino Anderson. Že mesece krožijo govorice, da je razmerje Donalda in Kimberly na trnih in da njuno razmerje več ne uspeva. "Don in Kimberly se zadnje leto ne razumeta," je povedal vir in dodal. "Prepirata se pred ljudmi." Poleg tega je bil sin Donalda Trumpa večkrat fotografiran v družbi Andersonove.

Donald Trump mlajši in Kimberly Guilfoyle.

Hkrati je Page Six poročal, da naj bi se par razšel, ko je novo izvoljeni predsednik imenoval svojo snaho za ameriško veleposlanico v Grčiji. Donald mlajši ji je kljub govoricam čestital na omrežju X: "Tako sem ponosen na Kimberly. Obožuje Ameriko in vedno si je želela služiti državi kot veleposlanica," je med drugim zapisal. Guilfoyle je dejala, da ji je v čast sprejeti Trumpovo nominacijo, za katero je potrebna še odobritev senata. "Počaščena sem in sprejmem imenovanje predsednika Trumpa za naslednjo veleposlanico v Grčiji, ter se veselim podpore ameriškega senata. Zgodovinska zmaga predsednika Trumpa prinaša upanje in optimizem Američanom in svobodoljubnim zaveznikom po vsem svetu. Demokratične vrednote, rojene v Grčiji, so pomagale pri oblikovanju Amerike," je zapisala Guilfoyle na omrežju X in dodala: "In zdaj imamo priložnost, da počastimo to zgodovino tako, da prinesemo boljše dni domovini in tujini. Kot veleposlanica se veselim izpolnjevanja Trumpove agende, podpore našim grškim zaveznikom in uvoda v novo obdobje miru in blaginje." Guilfoyle in Trump sta imela več skupnih nastopov pred volitvami.

Donald Trump je Kimberly Guilfoyle imenoval za ameriško veleposlanico v Grčiji.

Očitno pa so bile težave v njunem razmerju tako velike, da jih nista mogla premagati. Donald mlajši naj bi z novo izbranko Bettino užival, večkrat pa sta že bila opažena v javnosti. Vir je za Page Six povedal: "Bettina in Don sta skupaj nekaj mesecev in sta super srčkana in srečna skupaj. Deluje naravno, vsi so veseli zanje!" V torek je Daily Mail objavil slike Dona Jr. in Andersona, ki se držita za roke v javnosti po domnevno romantični večerji, za praznovanje njenega 38. rojstnega dne.

