Donald Trump mlajši že leto dni zaročen z izbranko

Donald Trump mlajši in Kimberly Guilfoyle se bosta že kmalu poročila. Par naj bi bil zaročen skoraj eno leto, novico pa so za ameriške medije potrdili viri blizu obema. Novica je v javnosti zaokrožila, ko je Guilfoylova, nekdanja televizijska osebnost, na omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri je bilo mogoče opaziti večji diamantni prstan.

Ob sliki s praznovanja rojstnega dne njenega izbranca je zapisala tudi nekaj besed: ''Don, ti si močan, pameten, pogumen, zabaven in si ljubezen mojega življenja. Veselim se, da bova skupaj preživela vse dni do konca življenja. Ljubim te.'' Daily Mail poroča, da naj bi 44-letnik osem let starejšo izbranko zaprosil na svoj rojstni dan, na silvestrovo leta 2020.

Par je skupaj skoraj štiri leta, njuno prijateljstvo pa traja že celih 15 let. Novica o njuni zvezi se je v medijih prvič pojavila maja 2018, potem ko je Trumpova nekdanja žena Vanessa, s katero ima pet otrok, vložila prošnjo za razvezo. Kimberly je bila pred tem poročena z Ericom Villencyjem, s katerim ima sina. Pred tem je bila poročena tudi s politikom Gavinom Newsomom. Na republikanski konvenciji 25. avgusta 2020 je pozornost vzbudila z intenzivnim in doživetim govorom, ki je kmalu postal viralen. Njen nastop pa je spodbudil tudi izziv na Twitterju, njene besede in geste so namreč posnemali številni uporabniki tega družbenega omrežja, kar je v svojem pogovornem šovu prikazal tudi voditelj James Corden.