Donald Trump naj bi resno razmišljal o Diddyjevi pomilostitvi

"Bela hiša ne potrjuje niti ne zanika teh dejanj, ki bi se lahko ali pa tudi ne zgodila," je za Page Six povedal vir iz Bele hiše. Trump je sicer že maja, ko je bilo sojenje Diddyju v polnem teku, dejal, da bi bil pripravljen premisliti o tem, da bi zvezdnika, s katerim sta stara znanca, pomilostil. "Če bi ocenil, da so z nekom grdo ravnali, ne glede na to, ali me ima rad ali ne, to ne bi imelo nobenega vpliva name," je takrat v Ovalni pisarni povedal 79-letni predsednik.

"Name to ne bi imelo nobenega vpliva," je še dodal, nato pa delil podrobnosti svojega odnosa z osramočenim zvezdnikom. "Včasih sem mu bil zelo všeč, ko pa sem se podal v politiko, pa se je njegov odnos spremenil, tako sem vsaj slišal. Sam mi tega ni povedal, a sem prebral nekaj grdih izjav v medijih," je pojasnil.