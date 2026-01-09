Naslovnica
Tuja scena

Donald Trump ne namerava pomilostiti Seana Diddyja Combsa

Washington, 09. 01. 2026 19.02 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z. STA
Donald Trump in Sean Diddy Combs

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za časopis New York Times izjavil, da ga je obsojeni glasbenik Sean Diddy Combs prosil za pomilostitev, vendar njegove prošnje ne namerava uslišati.

Sean Diddy Combs je bil oktobra lani obsojen na štiri leta in dva meseca zapora zaradi prevažanja oseb preko meja zveznih držav za namen prostitucije. Porota ga je oprostila hujših obtožb trgovine z ljudmi in spolnih zlorab.

Sean Diddy Combs ne bo deležen Trumpove pomilostitve.
Sean Diddy Combs ne bo deležen Trumpove pomilostitve.
FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je od Diddyja, ki se je na obsodbo pritožil, dobil pisno prošnjo za pomilostitev, a mu ne namerava ugoditi. Lani je sicer Trump večkrat dejal, da je bil Diddy sovražno nastrojen do njega v času prvega mandata.

Preberi še Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

Glasbenika so aretirali septembra 2024 v New Yorku in v priporu je ostal vse do obsodbe in začetka prestajanja kazni. Med sodnim procesom je prišlo na dan, kako je ženske silil v spolne odnose z drugimi moškimi, jih pretepal in zlorabljal - med njimi predvsem glasbenico Cassie Ventura.

Trump sicer doslej ni skoparil s pomilostitvami znanih, slavnih in bogatih. Med drugim je pomilostil nekdanjega predsednika Hondurasa, ki je bil v ZDA obsojen na več kot 40 let zapora zaradi tihotapljenja mamil v ZDA.

donald trump sean diddy combs pomilostitev kazen obsodba predsednik

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tomo5551234
09. 01. 2026 20.12
"Trump sicer doslej ni skoparil s pomilostitvami znanih, slavnih in bogatih. Med drugim je pomilostil nekdanjega predsednika Hondurasa, ki je bil v ZDA obsojen na več kot 40 let zapora zaradi tihotapljenja mamil v ZDA." To je načelnost predsednika.
Odgovori
0 0
bb5a
09. 01. 2026 19.46
Ja ta 4 leta bo pa ja odsedel...
Odgovori
+2
2 0
ata_jez
09. 01. 2026 19.31
Je že napisal premalo ničel pri prošnji. 😁
Odgovori
+1
2 1
