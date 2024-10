Donald Trump o Barronovem ljubezenskem življenju: Mislim, da še ni imel punce

Barron Trump , najmlajši otrok nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki ga ima s sedanjo soprogo Melanio Trump , je nedavno začel obiskovati fakulteto. 18-letnik se je vpisal na Univerzo v New Yorku, kjer obiskuje Stern School of Business, eno najboljših poslovnih šol v državi. Na prva predavanja je prišel obkrožen z varnostniki, morda pa je prav njegova nedostopnost razlog, da še ni imel ljubezenske zveze.

O Barronovem ljubezenskem življenju je nedavno spregovoril tudi njegov slavni oče, ki je v podkastu PBD dejal, da ga še ni videl z dekletom, po njegovem mnenju pa 18-letnik še nikoli ni bil v zvezi. "Nisem prepričan, da je v tem življenjskem obdobju. Mislim, da še nikoli ni imel dekleta," je povedal Donald in dodal, da je njegov in Melaniin sin zelo pameten in dober fant, ki je odličen učenec.

"Ne moti ga, da je sam, a je oseba, ki se zelo dobro razume z ljudmi," je o sinu, ki sedaj študira v New Yorku, kjer živi v razkošnem stanovanju, še povedal Trump. "Sam se je odločil, da gre v New York in živi v stanovanju, kar spoštujem," pa je razkrila Melania, ki je dodala, da gre Barronu na fakulteti odlično: "Rad obiskuje predavanja in všeč so mu profesorji. Dobro mu gre, napreduje in uživa v New Yorku," je povedala v oddaji The Five na Fox News.

Varujejo ga tajni agenti

Vsak Barronov korak v New Yorku pa opazuje in skrbno nadzoruje tajna služba. Paul Eckloff, nekdanji agent tajne službe, ki je varoval tudi Georgea W. Busha, Baracka Obame in Donalda Trumpa, je za The Independent dejal, da je cilj vsakega agenta tajne službe, ki varuje mladega Trumpa 'čim manj motiti njegovo študentsko izkušnjo, hkrati pa mu zagotoviti najmočnejšo varnostno zaščito, ki jo lahko'.