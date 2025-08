Donald Trump o oglasni kampanji Sydney Sweeney: 'Je trenutno najbolj vroča'

Oglasna kampanja Sydney Sweeney , s katero promovira kavbojke, nekateri pa menijo, da tudi belo raso, v ameriški javnosti še vedno zelo odmeva. 27-letna igralka, ki je znana po seriji Evforija in Beli lotus , je s svojim sodelovanjem v oglasu predvsem v ZDA sprožila debato o lepotnih standardih zahoda in kakšno vlogo pri tem igra barva kože, da ima trenutno najboljšo kampanjo, pa je prepričan Donald Trump .

Ameriški predsednik pa ni navdušen le nad igralkino lepo zunanjostjo, razveselil se je tudi podatka, da je zvezdnica registrirana podpornica njegove stranke, in dodal, da kavbojke kar 'letijo s polic'. "Pokaži jim, Sydney!" je še pripisal Trump in tako le prilil olja na ogenj debati o tem, kako rasistična je kampanja, katere večina kritik se nanaša na videe, v katerih je uporabljena beseda 'geni' namesto besede 'kavbojke'.

Igralka v spornem videu pove: "Geni se prenašajo prek staršev na otroke in tako pogosto določajo značilnosti, kot so barva las, osebnost in barva oči. Moje kavbojke so modre." Kritiki so bili predvsem pozorni na besedno igro, ki po njihovem mnenju promovira evgeniko, teorijo, ki zagovarja izboljšanje človeških dednih lastnosti z različnimi oblikami posegov. Video se je sicer pojavil na Facebook strani podjetja, ki izdeluje kavbojke, a ni del uradne kampanje.

Podjetje je v uradni izjavi, ki jo je pred dnevi delilo tudi na družbenih omrežjih, zapisalo, da je celotna kampanja namenjena zgolj promociji hlač, igralkine zgodbe in kako naj ljubitelji njihovih kavbojk kar najbolje nosijo svoj par. "Odlične kavbojke so na vsakomur videti dobro," so še dodali.