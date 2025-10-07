Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Donald Trump razkril, zakaj ne pije alkohola: Naučila me je bratova izkušnja

Los Angeles, 07. 10. 2025 17.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
28

Donald Trump je za razliko od mnogih svojih predhodnikov znan po tem, da v življenju ni nikoli užival alkohola. Ameriški predsednik je pred časom razkril, da se za to odločitvijo skriva tragična družinska zgodba, smrt njegovega starejšega brata pa ga je tako zaznamovala, da se je odločil, da se bo izogibal vsem opojnim substancam.

Donald Trump je pred časom gostoval v podkast oddaji Thea Vona This Past Weekend, kjer ga je voditelj povprašal tudi o njegovi odločitvi, zakaj nikoli ne poseže po alkoholnih pijačah. "Opazil sem, da na dogodkih ne pijete in ne kadite, drži? Nikoli niste?" je vprašal Von. Predsednik je potrdil, da je to res, in pojasnil, kako je smrt njegovega starejšega brata vplivala na njegovo odločitev, da se bo izogibal vsem opojnim substancam.

Donald Trump ne pije alkohola in ne kadi. Prav tako trdi, da se izogiba ostalih opojnih substanc.
Donald Trump ne pije alkohola in ne kadi. Prav tako trdi, da se izogiba ostalih opojnih substanc. FOTO: Profimedia

"Ne, nikoli nisem," je odgovoril Trump in dodal: "Imel sem odličnega brata, od katerega sem se naučil določenih lekcij." Ameriški predsednik je omenil brata Freda Trumpa mlajšega, ki je leta 1981 umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 42 let, njegov boj z odvisnostjo pa je bil prikazan v biografski drami Vajenec iz leta 2024.

"Kadil je in pil, bil je odličen fant in bil je zelo čeden," je nadaljeval Trump."Imel je težave s pitjem in veliko je kadil, ampak ljudem pravim: 'Brez drog, brez pitja, brez cigaret.' To svojim otrokom govorim ves čas," je še dodal ameriški predsednik.

Občudoval sem ga'

Trump je pojasnil, kako zelo je občudoval svojega starejšega brata. "Bil je dovolj star, da sem se lahko zgledoval po njem in sem se. Občudoval sem ga. Imel je videz, imel je neverjetno osebnost," je še povedal o bratu.

Skoraj 80-letnik je priznal, da ga je bratov boj z alkoholizmom globoko pretresel, še posebej zato, ker ga je presenetilo, kako dolgo je Fredovo telo vzdržalo učinke odvisnosti. "Najverjetneje se je začelo na fakulteti, morda v kakšni bratovščini? Družina je to začela opažati, vendar se stvari niso izboljšale," je dejal Trump in dodal, da ga je kljub vsemu presenetila bratova fizična vzdržljivost.

Preberi še Trump bo 80. rojstni dan proslavil z borilnim spektaklom pred Belo hišo

V pogovoru je priznal, da verjame, da bi sam postal odvisnik, če bi kdaj začel piti. Starejši brat je očitno pustil globoko sled, o čemer je govoril že prej. Po poročanju Fox News je Trump že leta 2018 izjavil: "Imel sem brata Freda – odličnega fanta, najlepšega videza, najboljše osebnosti, veliko boljšega od mene. Ampak imel je težave z alkoholom in mi je govoril, naj ne pijem. Zaradi alkohola je imel zelo, zelo težko življenje. Bil je močan fant, ampak je preživljal zelo, zelo težko stvar. Zaradi Freda sem se odločil, da ne bom nikoli pil."

donald trump alkohol pijača brat alkoholik
Naslednji članek

Regija se poslavlja od Halida Bešlića: 'Hvala za človečnost'

SORODNI ČLANKI

Melania Trump na proslavi v stilu Top Guna

Bruce Springsteen pojasnil ozadje ostrih besed proti Trumpu

Trumpov svetovalec: Na Super Bowlu bodo agenti službe za priseljevanje

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
07. 10. 2025 19.28
Ne vem kaj mu je potem skurilo možgane...
ODGOVORI
0 0
B u t a l e
07. 10. 2025 19.27
Normalni pijemo po pameti. Abnormalni niso za alkohol.
ODGOVORI
0 0
VirtualX
07. 10. 2025 19.25
+1
Se pravi nima samokontrole, ok, to že vemo. Drugače butast razlog.
ODGOVORI
1 0
devlon
07. 10. 2025 19.18
+4
nobena odvisnost ni fajn.. tud seksualna ne
ODGOVORI
4 0
juventina10
07. 10. 2025 19.07
+6
njihov oče je bil baje zelo strog,od sina je želel ,da se zgleduje po njem,kar se tiče kariere,sam pa je želel biti pilot.oče tega ni sprejel,ambicine preložil na Donalda,Fred pa je zapadel v alko.
ODGOVORI
6 0
Killing of Hind Rajab
07. 10. 2025 19.05
+2
lubi Jezus in Marija...govori in obnaša se že desetletja tako , kot da ga je že pri 20.letih zavzela alkoholna pobebljenost...
ODGOVORI
5 3
Neža0O1
07. 10. 2025 19.09
Rajab pravi, da ... aja čakej. Nič ne pravi 🤐😅
ODGOVORI
0 0
cekinar
07. 10. 2025 19.02
+8
ta model ne rabi pit alkohola,mu je mati narava dala dar "naravne vinjenosti"že ob rojstvu.
ODGOVORI
11 3
suleol
07. 10. 2025 19.02
+2
kaj pa viagro pa kok
ODGOVORI
3 1
tron3
07. 10. 2025 18.56
+6
Pri nas pa beli noski, zelene vonjave itd!!
ODGOVORI
7 1
Neža0O1
07. 10. 2025 18.54
+3
To je ppvedal ze par let nazaj.
ODGOVORI
3 0
Port__CN
07. 10. 2025 18.54
-4
Trezen hoče biti diktator-- v pijanem stanju ne bi hotel biti predsednik .
ODGOVORI
1 5
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2025 18.50
+9
Kakšne bedarije bi govoril šele, ko bi bil pijan!
ODGOVORI
14 5
natmat
07. 10. 2025 18.47
+2
Lih še to se mu manjka...
ODGOVORI
5 3
Betuul
07. 10. 2025 18.42
+2
Zakaj? Ker zgleda trezen enako!
ODGOVORI
5 3
Rudar.
07. 10. 2025 18.34
+4
Donald,nikdar ne bi mogel dobiti slovenskega državljanstva.
ODGOVORI
8 4
Neža0O1
07. 10. 2025 18.55
+3
Zakaj bi hotel? Ni on Bosamc, da bi rabu socijalo.
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
07. 10. 2025 18.31
-3
Ves SDS stoji za njim,kot so stali tudi za magistrom znanosti Branko Grimsom,ko je bil nanj storjen brezstični atentat s pljunkom.
ODGOVORI
5 8
Gram
07. 10. 2025 18.24
+4
Ta je trezen verjetno precej hujši kot pijan.
ODGOVORI
9 5
iskriv
07. 10. 2025 18.23
+8
On je trezen zadosti pijan !
ODGOVORI
12 4
but_the_ppl_are_retarded
07. 10. 2025 18.35
-2
Aberbajžan pa take...
ODGOVORI
1 3
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2025 18.21
+5
Reptiliani ne pijejo alkohola, ker ga ne prenašajo!
ODGOVORI
10 5
TVRTKO 1
07. 10. 2025 18.21
+3
Začni piti,nepitje ti resno škoduje!!
ODGOVORI
6 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256