Donald Trump razkril, zakaj ne pije alkohola: Naučila me je bratova izkušnja

Donald Trump je pred časom gostoval v podkast oddaji Thea Vona This Past Weekend, kjer ga je voditelj povprašal tudi o njegovi odločitvi, zakaj nikoli ne poseže po alkoholnih pijačah. "Opazil sem, da na dogodkih ne pijete in ne kadite, drži? Nikoli niste?" je vprašal Von. Predsednik je potrdil, da je to res, in pojasnil, kako je smrt njegovega starejšega brata vplivala na njegovo odločitev, da se bo izogibal vsem opojnim substancam.
"Ne, nikoli nisem," je odgovoril Trump in dodal: "Imel sem odličnega brata, od katerega sem se naučil določenih lekcij." Ameriški predsednik je omenil brata Freda Trumpa mlajšega, ki je leta 1981 umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 42 let, njegov boj z odvisnostjo pa je bil prikazan v biografski drami Vajenec iz leta 2024.
"Kadil je in pil, bil je odličen fant in bil je zelo čeden," je nadaljeval Trump."Imel je težave s pitjem in veliko je kadil, ampak ljudem pravim: 'Brez drog, brez pitja, brez cigaret.' To svojim otrokom govorim ves čas," je še dodal ameriški predsednik.
Občudoval sem ga'
Trump je pojasnil, kako zelo je občudoval svojega starejšega brata. "Bil je dovolj star, da sem se lahko zgledoval po njem in sem se. Občudoval sem ga. Imel je videz, imel je neverjetno osebnost," je še povedal o bratu.
Skoraj 80-letnik je priznal, da ga je bratov boj z alkoholizmom globoko pretresel, še posebej zato, ker ga je presenetilo, kako dolgo je Fredovo telo vzdržalo učinke odvisnosti. "Najverjetneje se je začelo na fakulteti, morda v kakšni bratovščini? Družina je to začela opažati, vendar se stvari niso izboljšale," je dejal Trump in dodal, da ga je kljub vsemu presenetila bratova fizična vzdržljivost.
V pogovoru je priznal, da verjame, da bi sam postal odvisnik, če bi kdaj začel piti. Starejši brat je očitno pustil globoko sled, o čemer je govoril že prej. Po poročanju Fox News je Trump že leta 2018 izjavil: "Imel sem brata Freda – odličnega fanta, najlepšega videza, najboljše osebnosti, veliko boljšega od mene. Ampak imel je težave z alkoholom in mi je govoril, naj ne pijem. Zaradi alkohola je imel zelo, zelo težko življenje. Bil je močan fant, ampak je preživljal zelo, zelo težko stvar. Zaradi Freda sem se odločil, da ne bom nikoli pil."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.