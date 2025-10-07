Donald Trump razkril, zakaj ne pije alkohola: Naučila me je bratova izkušnja

Donald Trump je za razliko od mnogih svojih predhodnikov znan po tem, da v življenju ni nikoli užival alkohola. Ameriški predsednik je pred časom razkril, da se za to odločitvijo skriva tragična družinska zgodba, smrt njegovega starejšega brata pa ga je tako zaznamovala, da se je odločil, da se bo izogibal vsem opojnim substancam.

Donald Trump je pred časom gostoval v podkast oddaji Thea Vona This Past Weekend, kjer ga je voditelj povprašal tudi o njegovi odločitvi, zakaj nikoli ne poseže po alkoholnih pijačah. "Opazil sem, da na dogodkih ne pijete in ne kadite, drži? Nikoli niste?" je vprašal Von. Predsednik je potrdil, da je to res, in pojasnil, kako je smrt njegovega starejšega brata vplivala na njegovo odločitev, da se bo izogibal vsem opojnim substancam.

Donald Trump ne pije alkohola in ne kadi. Prav tako trdi, da se izogiba ostalih opojnih substanc. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ne, nikoli nisem," je odgovoril Trump in dodal: "Imel sem odličnega brata, od katerega sem se naučil določenih lekcij." Ameriški predsednik je omenil brata Freda Trumpa mlajšega, ki je leta 1981 umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 42 let, njegov boj z odvisnostjo pa je bil prikazan v biografski drami Vajenec iz leta 2024. "Kadil je in pil, bil je odličen fant in bil je zelo čeden," je nadaljeval Trump."Imel je težave s pitjem in veliko je kadil, ampak ljudem pravim: 'Brez drog, brez pitja, brez cigaret.' To svojim otrokom govorim ves čas," je še dodal ameriški predsednik.

Občudoval sem ga'

Trump je pojasnil, kako zelo je občudoval svojega starejšega brata. "Bil je dovolj star, da sem se lahko zgledoval po njem in sem se. Občudoval sem ga. Imel je videz, imel je neverjetno osebnost," je še povedal o bratu. Skoraj 80-letnik je priznal, da ga je bratov boj z alkoholizmom globoko pretresel, še posebej zato, ker ga je presenetilo, kako dolgo je Fredovo telo vzdržalo učinke odvisnosti. "Najverjetneje se je začelo na fakulteti, morda v kakšni bratovščini? Družina je to začela opažati, vendar se stvari niso izboljšale," je dejal Trump in dodal, da ga je kljub vsemu presenetila bratova fizična vzdržljivost.