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Donald Trump razkril, zakaj uporablja ličila: Nočem izgledati kot mrlič

Georgia, 20. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je razkril podrobnost svoje dnevne rutine, ki je mnoge presenetila. Med političnim shodom v ameriški zvezni državi Georgia je priznal, da uporablja ličila, in dodal, da si jih nanaša sam, brez pomoči profesionalnih vizažistov.

Donald Trump je nedavno spregovoril o svoji lepotni rutini, hkrati pa kritiziral demokratskega senatorja Jona Ossoffa, za katerega je trdil, da porabi veliko denarja za ličila. Hkrati je 80-letni ameriški predsednik pojasnil, zakaj sam verjame, da je ličenje pomembno, še posebej, ko se pogosto pojavlja pred kamerami.

Donald Trump je priznal, da uporablja ličila.
Donald Trump je priznal, da uporablja ličila.
FOTO: Profimedia

"Jon Ossoff je zapravil več denarja za ličila, jaz pa, mimogrede, uporabljam zelo malo ličil in se ličim sam," je množici na političnem shodu povedal 80-letni Trump. Med govorom je z rokami prikazal, kako se na obraz nanesejo ličila, nato pa pojasnil, zakaj jih uporablja. "Ker če si jih vsaj malo ne naneseš, si videti mrtev, in tega si ne želim," je priznal. Dodal je tudi, da naj bi njegov politični nasprotnik imel profesionalne vizažiste, ki mu nenehno sledijo. Za te trditve ni predložil nobenih dokazov.

Njegova zagorelost že več let vzbuja pozornost javnosti

Trumpova značilna zagorela polt je že leta predmet javnih razprav in komentarjev na družbenih omrežjih. Že med njegovim prvim predsedniškim mandatom se je veliko govorilo o tem, kako pridobi odtenek oranžne barve na obrazu.

Revija Vanity Fair je pred časom zapisala, da naj bi si Trump pred televizijskimi nastopi sam nanesel prosojni puder v prahu, drugi ameriški mediji pa so poročali, da je posebno pozornost namenil osvetlitvi v Beli hiši, da na televiziji njegova polt ne bi bila videti preveč oranžna.

Donald Trump ni nasprotnik solarija.
Donald Trump ni nasprotnik solarija.
FOTO: AP

Čeprav je bil zaradi ličil, ki jih uporablja, že večkrat v ospredju, pa so v zadnjih mesecih fotografi večkrat ujeli sledi kozmetičnih izdelkov na njegovem obrazu in rokah. Nedavno so pod njegovim desnim ušesom opazili neke vrste ekcem, naslednji dan pa so ga prikrivala ličila. Pozornost so pritegnili tudi sledovi korektorja na njegovih rokah, ki naj bi ga uporabljal za prekrivanje modric.

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