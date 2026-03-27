Tuja scena

Donald Trump se bo podpisal tudi na dolarske bankovce

Washington, 27. 03. 2026 09.02 pred 39 minutami 1 min branja 5

Avtor:
E.K. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump bo po novem podpisan tudi na dolarskih bankovcih, je v četrtek po poročanju televizije NBC sporočil finančni minister ZDA Scott Bessent in zatrdil, da to ni le primerno, ampak tudi povsem zasluženo.

Na ameriške dolarske bankovce se od leta 1861 trenutno podpisujeta finančni minister in zakladnik ZDA, označba na bankovcih pa je doslej le redke predsednike doletela šele po smrti.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Scott Bessent je sporočil, da so se za ta ukrep odločili v čast praznovanja letošnje 250. obletnice ZDA, Donald Trump pa da naj bi bil arhitekt zlate dobe ameriškega oživljanja in da si to zasluži.

Ankete sicer kažejo, da vse manj Američanov verjame v zgodbo o zlati dobi, saj inflacija med drugim zaradi Trumpovih carin narašča, vojna proti Iranu pa je dvignila cene energije in znižala borzne indekse, poroča NBC.

Posebna komisija, ki jo je sestavil Trump, se mu je pred kratkim zahvalila s tem, da je potrdila obliko novega spominskega zlatega kovanca v čast 25. obletnice ZDA, ki nosi njegovo mrko podobo. Manjka le še zelena luč Bessenta in nihče ne dvomi, da bo hitro prižgana.

Trump je leta 2020 dal svoj podpis na čeke, ki so jih Američani dobili od vlade za pomoč med pandemijo covida-19.

V drugem mandatu je Trump doslej prilepil svoj priimek na Kennedyjev kulturni center in Ameriški mirovni inštitut, v gradnji pa so tudi vojaške ladje, ki bodo plule pod njegovim imenom.

Donald Trump bankovec denar predsednik ZDA dolar

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

veneti
27. 03. 2026 09.39
ne da ga ne maram ampak kako lahko ima človek kljub temu da je vodja največje države na svetu tako nesamozavesten da si zavest polira z takimi triki.
wsharky
27. 03. 2026 09.34
Toti Slovenski Zet ga pihne
klop12
27. 03. 2026 09.27
Narcisoidnost tega homosapiensa je nadnaravna. Ekonomijo bo dobesedno kolapsnil in si drzne imeti svoj ime napisan na denarju. No se bo vsaj vedelo, kdo je grobar dolarja
Pajki
27. 03. 2026 09.26
Bi bilo zanimivo slišati, kaj je Trump sploh naredil dobrega
Pajki
27. 03. 2026 09.27
Edini predsednik brez kakrsnega načrta, samo ad hoc vladanje
