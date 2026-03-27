Donald Trump se bo podpisal tudi na dolarske bankovce

Na ameriške dolarske bankovce se od leta 1861 trenutno podpisujeta finančni minister in zakladnik ZDA, označba na bankovcih pa je doslej le redke predsednike doletela šele po smrti.

Scott Bessent je sporočil, da so se za ta ukrep odločili v čast praznovanja letošnje 250. obletnice ZDA, Donald Trump pa da naj bi bil arhitekt zlate dobe ameriškega oživljanja in da si to zasluži.

Ankete sicer kažejo, da vse manj Američanov verjame v zgodbo o zlati dobi, saj inflacija med drugim zaradi Trumpovih carin narašča, vojna proti Iranu pa je dvignila cene energije in znižala borzne indekse, poroča NBC.

Posebna komisija, ki jo je sestavil Trump, se mu je pred kratkim zahvalila s tem, da je potrdila obliko novega spominskega zlatega kovanca v čast 25. obletnice ZDA, ki nosi njegovo mrko podobo. Manjka le še zelena luč Bessenta in nihče ne dvomi, da bo hitro prižgana.

Trump je leta 2020 dal svoj podpis na čeke, ki so jih Američani dobili od vlade za pomoč med pandemijo covida-19.

V drugem mandatu je Trump doslej prilepil svoj priimek na Kennedyjev kulturni center in Ameriški mirovni inštitut, v gradnji pa so tudi vojaške ladje, ki bodo plule pod njegovim imenom.