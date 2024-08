Donald Trump z objavo fotografij Taylor Swift namignil, da ga pevka podpira

Imeti podporo največje glasbene zvezdnice pod soncem, ki ima za sabo trume oboževalcev, so sanje vsakega ameriškega kandidata za predsednika. Če bi ga Taylor Swift podpirala, bi ga zagotovo volili tudi vsi njeni oboževalci oziroma Swiftiji in zmaga bi bila zagotovljena. A čeprav se je za trenutek zazdelo, da bo Donaldu Trumpu že uspelo, se to ni zgodilo.

Politik je na svojem profilu X namreč objavil fotografije priljubljene 34-letnice in njenih oboževalcev z majicami z napisi njemu v podporo. Na eni od fotografij je bila majica z napisom 'Swiftiji za Trumpa', 78-letnik pa je ob objavi pripisal, da podporo sprejme. A kaj kmalu so se oglasili jezni oboževalci slavne pevke in zatrdili, da to ne drži in da gre za lažne fotografije, najverjetneje ustvarjene z umetno inteligenco in vzete iz ostalih družbenih omrežij. Pojavile so se tudi fotografije, na katerih je pevka obraz plakata ameriške vojske iz prve svetovne vojne. "Taylor želi, da glasujete za Donalda Trumpa," je zapisano ob tem, a jasno je, da gre ponovno za lažno fotografijo.