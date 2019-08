Donald Trump že desetič postal dedek

Poleg Caroline in njenega enoletnega brata Luka, ima predsednik še osem vnukov, saj ima Ericov starejši brat Donald Trump Jr. še pet otrok z nekdanjo ženo Vanesso Trump, in sicer dvanajstletno Kai, desetletnega Donalda III., sedemletnega Tristana, šestletnega Spencerja in petletno Chloe. Ivanka pa ima z možem Jeredom Kushnerjem tri otroke, osemletno Arabello, petletnega Josepha in triletnega Theodora.

35-letni Eric je predsednikov tretji in najmlajši sin, ki ga ima z nekdanjo ženo Ivano Trump. Je poslovnež, filnatrop, saj je eden od direktorjev Organizacije Trump, očetu pa je pomagal tudi v resničnostnem šovu Vajenec.

Lara in Eric Trump pa sta nosečnost naznanila prek Twitterja, ko je Lara tvitnila: "Dojenček številka dve prihaja tega avgusta! Vsi fantje so že navdušeni, da bodo postali veliki bratje!"Že pred njo pa je tvitnil tudi Eric, ki je zapisal, da "je vznemirjen, ker najavlja, da bodo dodali še enega člana družine v avgustu". "Luke bo postal veliki brat," je še zapisal.