Donalda Trumpa in Taylor Swift nadlegoval isti človek

26-letnik je na predsednikovem igrišču za golf povzročil za kar 15 tisoč evrov škode, ker je z avtomobilom naredil več krogov na dveh področjih, kjer igrišče pokriva skrbno urejena zelenica. Tožilci so sporočili, da so moškega izpustili iz pripora do nadaljnjega sojenja, ki bo v prihodnjih dneh. Predsednikov predstavnik pa je časopisu The Washington Post sporočil, da se Trump s tem ne strinja, saj bi ga morali pridržati do končne odločitve.