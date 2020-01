Donatella Versace: J.Lo, osupljiva si!

Glede na to, da je s to obleko lahkotno zeleno obleko z globokim in drznim dekoltejem sprožila takšen odziv je bilo samo vprašanje časa, kdaj jo bo italijansko podjetje znova povabilo k sodelovanju. Modna hiša Versace je tako ustvarila obleko izpred 20 let, ki so si jo lahko v živo septembra lani ogledali obiskovalci Versacejeve modne revije v Milanu, obleko pa je na modni pisti nosila ena in edina Jennifer, ki je požela val navdušenja.