Donatella Versace objavila močno obdelane fotografije: Kdo je to?

Donatella Versace je ena tistih slavnih žensk, ki se že leta poslužuje lepotnih popravkov, na družbenih omrežjih pa objavlja svoje močno obdelane fotografije. 69-letna modna oblikovalka se je pred dnevi udeležila dobrodelnega gala dogodka Eltona Johna, od koder je delila nekaj utrinkov, ko so v javnosti zaokrožile uradne fotografije, pa so jo mnogi izzvali, da je neprepoznavna.

Oboževalci modne oblikovalke Donatelle Versace niso navdušeni nad njenimi močno obdelanimi fotografijami, ki so nastale na nedavnem dobrodelnem dogodku Eltona Johna, objavila pa jih je na družbenem omrežju. Zvezdnica se na njih pojavi v družbi slavnih prijateljev, igralke Vanesse Williams, urednice revije Vogue Anne Wintour in z Eltonom, posebej pa so izpostavili tisto, na kateri stoji pred avtomobilom, označili pa so jo za neprepoznavno.

"Donatella ima nov obraz. Kdo je to?" je med komentarji na X zapisal eden od sledilcev, drugi pa so takoj sklepali, da se je 69-letnica znova podala pod nož in 'osvežila' svoj obraz, a ker na preostalih fotografijah izgleda drugače, so domnevali, da je dotično le preveč obdelala s pomočjo aplikacije za retuširanje.

Donatella Versace na dobrodelni prireditvi Eltona Johna. FOTO: Profimedia icon-expand

"Dobila me je s prvo fotografijo! Ne izgleda, da je šla Donatella Versace znova pod nož, je le dober filter in nekaj obdelave," je zapisal nekdo, drugi pa se je pošalil:"Dragi, zbudi se, Donatella ima spet nov obraz!" Tretji pa dodal:"Lažni alarm, Donatellin obraz je še vedno enak, nekdo si je samo vzel čas in je fotografijo obdelal."