Donatella Versace po umiku iz podjetja prvič v javnosti

Donatella Versace se je po umiku iz podjetja Versace, na čelu katerega je bila od leta 1997, prvič pojavila v javnosti. Italijanka je v družbi manekenk Kate Moss in Amber Valletta obiskala nočni klub v Londonu, pridružile pa so se jim še Kristen McMenamy, Jacqui Hooper, Natasha Poly, Mila van Eeten in Mica Argañaraz .

"Donatella si je zaželela dekliškega večera s tistimi prijateljicami, ki so ji stale ob strani in ji pokazale, da jo imajo rade," je za Page Six povedal vir blizu modne ikone. Bil naj bi to umirjen večer, drugačen od tistih, ki sta jih skupaj z 51-letno Mossovo običajno preživljali, Donatella pa je nekoč priznala, da sta bili v 90. letih skupaj z Naomi Campbell znani kot 'nevarni žurerki'.

"Bili sva res nevarni. V tistem času, torej v 90. letih, je bilo dovoljeno vse, ni bilo meja. No, vsaj me smo mislile tako. Počele smo vse, kar si lahko zamislite," je dejala leta 2016. "Zabave, dogodki, takrat je bilo zelo zabavno, a na neki točki sem se zamislila nad svojim življenjem. Začela sem se spraševati, kaj počnem in kakšna je moja prihodnost," je takrat še dodala.