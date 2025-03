Donatella Versace se po treh desetletjih umika s čela kultne modne znamke

Donatella Versace je vodenje modne znamke Versace prevzela leta 1997 po umoru njenega brata Giannija pred njegovo rezidenco, čeprav do tedaj ni imela izkušenj z oblikovanjem. Po skoraj 30 letih modna gurujka zdaj končuje vodenje italijanskega imperija. "Nadaljevanje Giannijeve zapuščine je bila zame največja čast v življenju. Bil je pravi genij, upam pa, da imam tudi jaz nekaj njegovega duha in vztrajnosti," je zapisala na družbenem omrežju Instagram .

Poleg tega je Donatella objavila še drugo objavo z galerijo fotografij, pod katero je zapisala: "Upam, da sem vam bila do zdaj v ponos." Objavi je dodala več svojih ikoničnih fotografij, med drugim posnetke in fotografije s pokojnim bratom. Prav tako niso manjkale slavne osebnosti, oblečene v eno najprestižnejših blagovnih znamk, denimo Ariana Grande , Lady Gaga , Beyoncé , Maluma , Dua Lipa , Bruno Mars , Paris Hilton , Taylor Swift , Adele , Britney Spears , princesa Diana , Lucy Liu ...

Njeno mesto bo zasedel Dario Vitale . Kot je dodala, je vesela, da bo modno znamko lahko videl z novimi očmi. Ob tem poudarja, da bo še vedno ostala vpeta v delovanje modne znamke kot glavna ambasadorka Versaceja. "Versace je v mojem DNK in bo vedno v mojem srcu," je sklenila. Razlogov za umik ni sporočila.

Modni oblikovalki so se v komentarjih pod objavo zahvalile mnoge zvezde, ki so v preteklosti sodelovale z modno znamko. "Fantastična Donatella," je med drugim zapisala nekdanja manekenka Carla Bruni, sicer eden od obrazov znamke v 90. letih prejšnjega stoletja. Med prepoznavnejše obraze spadata tudi Naomi Campbell in Cindy Crawford.

Izvršni direktor modne znamke Emmanuel Gintzburger je po poročanju NBC News dejal, da je Versace to, kar je danes, zaradi Donatelle in strasti, ki jo je skoraj 30 let vsak dan vnašala v svojo vlogo.