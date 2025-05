Donatella Versace zatrla govorice: Izkoriščanje tragedije in mojega imena je podlo

Modna gurujka Donatella Versace ni navdušena nad poimenovanjem enega od hotelov in restavracije na Floridi. Uporabili so namreč njeno ime. Zvezdnica se je zdaj odločila, da bo govoricam o morebitnih povezavah naredila konec. "Naj razjasnim, hotel in restavracija, ki se imenujeta Donatella in sta blizu naše nekdanje družinske hiše v Miamiju, ne bosta nikoli imela ničesar skupnega z našo družino. Poskus izkoriščanja naše tragedije in mojega imena za dobiček je podel," je bila jasna. Hotel naj bi sicer odprli prihodnji teden.