Dončić delil fotografijo stenske poslikave z NBA legendo

V Los Angelesu so predstavili dokončano stensko poslikavo Luke Dončića in Kobeja Bryanta, s katero so slovenskega košarkarskega asa uradno pozdravili v Los Angelesu, kamor se je iz Dallasa preselil po odmevni NBA menjavi. Dončić je fotografijo poslikave delil na svojem Instagram profilu, kjer mu sledi več kot 10 milijonov ljudi.