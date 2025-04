Dončić na leto porabi več denarja za ohranjanje forme kot LeBron James

Ljubljančan je v intervjuju priznal, da po končani karieri košarkarja za nobeno ceno ne namerava postati športni sodnik in da se ne namerava preseliti nazaj v Teksas. Po selitvi iz Dallasa se je navadil na sončni Los Angeles, voditelj pa ga je med drugim vprašal, kakšna je največja razlika med mestom angelov in njegovim rojstnim krajem. "V Los Angelesu je 18 milijonov ljudi, v Sloveniji pa samo 2," je dejal 26-letnik, voditelj pa je hitro zgrabil priložnost in dejal: "Torej samo ti in Melania ." Košarkarskega asa je šala pošteno nasmejala, nato pa je voditelju dejal: "Dva milijona, seveda."

Luka je ponovno izrazil globoko spoštovanje do soigralca LeBrona Jamesa in priznal, da je bronseksualec, kot v ZDA pravijo oboževalcem priljubljenega košarkarja. Zaradi njegove popularnosti pa ga ob igrišču, navkljub vsem velikim zvezdniškim imenom, najbolj nervoznega naredi prav njegov 20-letni sin Bronny James. Govora ni manjkalo niti o erekciji, viagri in Hrvaški.

Njegov smisel za humor, sproščenost in neposrednost so navdušili njegove oboževalce, mnogi menijo, da se na tovrstnem intervjuju, kjer voditelj poskuša goste z vprašanji spraviti v zadrego, še nihče do zdaj ni bolje odrezal. "On je popoln gost za to oddajo, haha," je komentiral eden od gledalcev, drugi pa je dodal: "Res nisem vedel, da je Luka tako zabaven."