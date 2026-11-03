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Tuja scena

Dončić nadaljuje z učenjem slovenščine: 'To je bilo noro!'

Los Angeles, 03. 11. 2026 13.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Luka Dončić tudi na drugi strani Atlantika ne pozablja na svoje slovenske korenine. Svojim soigralcem iz moštva Los Angeles Lakers namreč rad približuje domovino, še posebej svoj materni jezik, zato jim je tudi tokrat pripravil novo lekcijo slovenščine.

Luka Dončić svojih soigralcev ne navdušuje le s košarkarskimi predstavami, temveč tudi s svojo domovino. Znova si je nadel očala in svojim kolegom iz moštva Los Angeles Lakers pripravil novo lekcijo slovenščine. Tokrat jih je naučil besedno zvezo: "To je bilo noro!"

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Jezerniki, ki po avgustovskem obisku Slovenije niso skrivali navdušenja nad našo deželo in so pred kratkim razkrili, da se jim je v spomin najbolj vtisnila beseda 'živeli', so se tudi tokrat spopadali z izzivi našega jezika.

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Bronny James, Walker Kessler, Quentin Grimes, Colin Sexton, Cameron Car in Ziaire Williams so se med učenjem novega slovenskega izraza neizmerno zabavali, s svojimi simpatičnimi spodrsljaji pa so nasmejali tudi sledilce Lakersov, ki so videoposnetek objavili na svojem družbenem omrežju.

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Luka Dončić slovenščina Los Angeles Lakers košarka NBA

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