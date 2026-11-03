Dončić nadaljuje z učenjem slovenščine: 'To je bilo noro!'

Luka Dončić svojih soigralcev ne navdušuje le s košarkarskimi predstavami, temveč tudi s svojo domovino. Znova si je nadel očala in svojim kolegom iz moštva Los Angeles Lakers pripravil novo lekcijo slovenščine. Tokrat jih je naučil besedno zvezo: "To je bilo noro!"
Jezerniki, ki po avgustovskem obisku Slovenije niso skrivali navdušenja nad našo deželo in so pred kratkim razkrili, da se jim je v spomin najbolj vtisnila beseda 'živeli', so se tudi tokrat spopadali z izzivi našega jezika.
Bronny James, Walker Kessler, Quentin Grimes, Colin Sexton, Cameron Car in Ziaire Williams so se med učenjem novega slovenskega izraza neizmerno zabavali, s svojimi simpatičnimi spodrsljaji pa so nasmejali tudi sledilce Lakersov, ki so videoposnetek objavili na svojem družbenem omrežju.
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