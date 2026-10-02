Dončić soigralce učil slovenščine, v spominu vseh ostal 'živeli'

Lakersi so še vedno pod vtisom svojega štiridnevnega obiska Slovenije, kjer so s svojim soigralcem in gostiteljem Lukom Dončićem z namenom povezovanja in grajenja ekipnega duha doživeli ogromno lepih skupnih trenutkov. Med svojim popotovanjem po naši deželi pa so nekaj časa namenili tudi učenju slovenščine, in prav vsem jezernikom se je najbolj v spomin vtisnila ena beseda, brez katere očitno ni šlo med nazdravljanjem.
"Živeli!" so namreč v en glas odgovorili košarkarji, ko so jih vprašali po njihovi najljubši slovenski besedi. Zabaven videoposnetek, v katerem so poleg Ljubljančana med drugimi spregovorili tudi Walker Kessler, Dalton Knecht, Bronny James, Jarred Vanderbilt in Austin Reaves, je na družbenih omrežjih delil Spectrum SportsNet.
Člani moštva so o svojem avgustovskem obisku, med katerim so se udeležili številnih aktivnosti in svoj čas preživljali v prestolnici in na Bledu, že večkrat javno spregovorili. Nazadnje je pred nekaj dnevi vtise strnil Reaves, ki je dejal: "Bilo je super. Nisem vedel, kaj pričakovati, a takoj ko smo pristali, sem videl, kako lepo je tam."
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