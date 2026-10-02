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Tuja scena

Dončić soigralce učil slovenščine, v spominu vseh ostal 'živeli'

Los Angeles, 02. 10. 2026 15.37 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
E.K.
Bronny James

Člani ekipe Los Angeles Lakers so v času svojega obiska Slovenije, kjer jih je gostil Luka Dončić, spoznavali tudi naš jezik. Med učenjem novih fraz se jim je najbolj v spomin vtisnila slovenska beseda, ki ne sme manjkati ob nazdravljanju.

Lakersi so še vedno pod vtisom svojega štiridnevnega obiska Slovenije, kjer so s svojim soigralcem in gostiteljem Lukom Dončićem z namenom povezovanja in grajenja ekipnega duha doživeli ogromno lepih skupnih trenutkov. Med svojim popotovanjem po naši deželi pa so nekaj časa namenili tudi učenju slovenščine, in prav vsem jezernikom se je najbolj v spomin vtisnila ena beseda, brez katere očitno ni šlo med nazdravljanjem.

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"Živeli!" so namreč v en glas odgovorili košarkarji, ko so jih vprašali po njihovi najljubši slovenski besedi. Zabaven videoposnetek, v katerem so poleg Ljubljančana med drugimi spregovorili tudi Walker Kessler, Dalton Knecht, Bronny James, Jarred Vanderbilt in Austin Reaves, je na družbenih omrežjih delil Spectrum SportsNet.

Preberi še Reaves spregovoril o obisku Lakersov v Sloveniji

Člani moštva so o svojem avgustovskem obisku, med katerim so se udeležili številnih aktivnosti in svoj čas preživljali v prestolnici in na Bledu, že večkrat javno spregovorili. Nazadnje je pred nekaj dnevi vtise strnil Reaves, ki je dejal: "Bilo je super. Nisem vedel, kaj pričakovati, a takoj ko smo pristali, sem videl, kako lepo je tam."

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Luka Dončić Los Angeles Lakers Slovenija obisk košarka

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KOMENTARJI6

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Castrum
02. 10. 2026 16.58
Živeli ni po slovensko, ampak je srbsko, hrvaško, bosansko...Po slovensko je Na zdravje.
Odgovori
0 0
Ganymede
02. 10. 2026 16.44
Hmm, mi rečemo sicer Na zdravje!
Odgovori
0 0
Lopov975
02. 10. 2026 16.44
blablabla,spet pušiona u končnici. fant naj se skoncentrira na ekipo,ne na svojo statistiko.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
02. 10. 2026 16.33
Pac je Slovenec po srcu, ki nazdravlja po srbsko. Lepo, da se ne sramuje svojih korenin in ostaja zvest svojemu karakterju.
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+1
2 1
Bogo30
02. 10. 2026 16.28
Srbsko nazdravljanje...
Odgovori
+1
2 1
Bogo30
02. 10. 2026 16.28
Ziveli ni Slo beseda...
Odgovori
+3
4 1
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