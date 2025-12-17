Naslovnica
Dončić soigralcem in celotnemu osebju podaril električna kolesa

Los Angeles, 17. 12. 2025 08.05 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić nadaljuje svojo tradicijo dobrosrčnih dejanj. Svoje soigralce ter celotno osebje moštva Los Angeles Lakers je tokrat obdaril z vrhunskimi električnimi kolesi. Kakor v nekdanjem moštvu Dallas Mavericks, so mu tudi pri Jezernikih dodelili naziv Božička.

Luka Dončić je že večkrat pokazal svojo dobrosrčnost in z njo znova navdušil. Košarkar Los Angeles Lakersov, ki je v preteklosti bližnje že večkrat presenetil z inovativnimi darili, je tokrat svojim soigralcem in celotnemu osebju moštva kupil električna kolesa. "Mislim, da je bilo vse skupaj 103 daril," je po obdarovanju dejal trener ekipe JJ Redick in po poročanju Yahoo! Sports dodal: "To je zelo, zelo vrhunsko električno kolo. Veselim se, da se z njim odpeljem do plaže. Zelo lepa gesta od njega. Vsi fantje so bili zares veseli."

Njegova gesta je resnično navdušila vse obdarjene, ki so se mu zahvalili z objemi, stiski rok in objavami na družbenih omrežjih. "Božiček Luka je presenetil igralce in osebje Lakersov z več kot 100 električnimi kolesi," je galeriji fotografij prisrčnega trenutka pripisalo moštvo.

Slovenski as je v manj kot leto dni igranja za Jezernike večkrat pokazal svoje ogromno srce in hitro zlezel pod kožo tamkajšnjim navijačem. Kmalu po prihodu je žrtvam losangeleških požarov namenil več kot 400 tisoč evrov donacije, za svojo prvo tekmo proti nekdanjemu moštvu, Dallas Mavericks, pa je zakupil celotno parkirišče in navijačem omogočil možnost brezplačnega parkiranja.

"Pač takšen je," ga je po poročanju omenjenega medija opisal glavni trener zlato-vijoličnih in dodal: "Zaveda se platforme in mesta, ki ga ima v vsaki skupnosti, v kateri je prisoten, in Los Angeles ni nič drugačen, in ta ekipa ni nič drugačna." Slovenski superzvezdnik je lansko leto nekdanjemu moštvu ob božiču podaril personalizirane električne gokarte, z gesto pa si je že tedaj prislužil naziv bradatega dobrega moža.

Luka Dončić darila obdarovanje Los Angeles Lakers LeBron James

Cardi B se tudi med obiskom Savdske Arabije intenzivno pripravlja na turnejo

PuntaChristo
17. 12. 2025 08.17
Lepa gesta, ampak se mi zdi, da premalo ceni denar. Zakaj? Zanimivo, da soigralcem, ki so itak vsi bogati kupuje darila. Zanimivo. Prav, denar je njegov in dejansko lahko počne z njim kar želi. Zaradi mene si lahko z denarjem tudi podkuri. Naj uživa, saj je mlad.
bibaleze
