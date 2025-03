Dončić v hollywoodske vode, nastopil bo v Simpsonovih.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić ne osvaja le ligo NBA, kmalu se bo namreč podal tudi v hollywoodske vode. Tuji mediji namreč poročajo, da se bo kot zvezdniški gost pojavil v animirani seriji Simpsonovi . Njegovo gostovanje bo del trenda, pri katerem športniki, glasbeniki in druge znane osebnosti svoje glasove in podobo posodijo kultni seriji, ki je na malih ekranih vse od leta 1989.

To bo športnikov debi v hollywoodskih vodah, novice pa se je razveselil marsikateri športni navdušenec ter oboževalec kultne serije. Po poročanju portala Opera Vibes naj bi se epizoda z Dončićem vrtela okoli teme ambicij, uspeha in tega, kako se profesionalni športniki pogosto znajdejo pod drobnogledom javnosti. V zgodbi bo Dončić obiskal Springfield in se zapletel v komično, a prisrčno pustolovščino z družino Simpson.

Dončić se bo pridružil vrsti slavnih košarkarjev, kot so Michael Jordan, LeBron James in Shaquille O'Neal, ki so v preteklosti že gostovali v kultni seriji. Podrobnosti o zgodbi in datum, ko bo epizoda serije ugledala luč sveta, še niso znani.