Dončićev oboževalec tudi sloviti Carlos Alcaraz

Luka Dončić si je s svojo izjemno košarkarsko kariero pridobil veliko oboževalcev širom sveta. Na tekmah so njegovo moštvo v prvih vrstah večkrat bodrili številni znani, med njimi tudi pevca Adele in Justin Bieber . 27-letni Slovenec pa je pod kožo zlezel tudi uspešnemu tenisaču, dvakratnemu zmagovalcu pariškega grand slama Carlosu Alcarazu , ki je na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri pozira v Dončićevem dresu.

Kakor Luki Dončiću, ki so mu poškodbe preprečile nastop v celotni končnici lige NBA, so zdravstvene težave načrte prekrižale tudi Carlosu Alcarazu. Španski teniški zvezdnik zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel aprila, ni nastopil na nekaterih preteklih turnirjih, izpustil pa bo tudi prihajajoči Wimbledon, eden najprestižnejših turnirjev v sezoni, kjer ga je lani premagal njegov velik nasprotnik Jannik Sinner.