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Tuja scena

Dončićev oboževalec tudi sloviti Carlos Alcaraz

El Palmar, 18. 06. 2026 17.20 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Carlos Alcaraz

Luka Dončić uživa veliko priljubljenost med zvezdniki, med katere se je uvrstil tudi mladi španski teniški virtuoz Carlos Alcaraz, ki je svojo naklonjenost slovenskemu košarkarskemu asu izkazal z objavo fotografije v njegovem dresu. Objava je navdušila slovenskega športnega asa, ki je objavo delil tudi na svojem profilu.

Luka Dončić si je s svojo izjemno košarkarsko kariero pridobil veliko oboževalcev širom sveta. Na tekmah so njegovo moštvo v prvih vrstah večkrat bodrili številni znani, med njimi tudi pevca Adele in Justin Bieber. 27-letni Slovenec pa je pod kožo zlezel tudi uspešnemu tenisaču, dvakratnemu zmagovalcu pariškega grand slama Carlosu Alcarazu, ki je na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri pozira v Dončićevem dresu.

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Kakor Luki Dončiću, ki so mu poškodbe preprečile nastop v celotni končnici lige NBA, so zdravstvene težave načrte prekrižale tudi Carlosu Alcarazu. Španski teniški zvezdnik zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel aprila, ni nastopil na nekaterih preteklih turnirjih, izpustil pa bo tudi prihajajoči Wimbledon, eden najprestižnejših turnirjev v sezoni, kjer ga je lani premagal njegov velik nasprotnik Jannik Sinner.

Preberi še Še en grand slam brez Španca: Alcaraz bo manjkal tudi na Wimbledonu
Luka Dončić Carlos Alcaraz dres košarka tenis

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Hc4life
18. 06. 2026 17.35
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