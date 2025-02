Dončićev prvenec ob igrišču spremljali številni zvezdniki

Luka Dončić je s svojim prihodom v Los Angeles navdušil številne oboževalce. Čutiti je bilo nov začetek za Los Angeles Lakerse, saj so navijači vzklikali za slovensko zvezdo vsakič, ko se je dotaknil žoge, in celo skandirali njegovo ime, medtem ko je sedel na klopi. Med prvencem v Crypto.com Areni sta ga podpirali tudi njegova zaročenka Anamaria Goltes in hčerka Gabriela . Tekma pa je prav tako privabila številne zvezdnike.

Profil novega košarkaškega moštva slovenskega asa na Instagramu je objavil galerijo fotografij slavnih, ki so prišli podpret Dončića. Ob igrišču je sedela priljubljena pevka Adele, igralec Will Ferrell, nekdanji košarkar Dirk Nowitzki, glasbenik Michael Peter Balzary in najstarejši sin Davida Beckhama Brooklyn.

25-letnik je v rumeno-vijoličnem dresu že prvo noč slavil, s svojim novim soigralcem LeBronom Jamesom in ekipo so premagali nasprotno moštvo Utah Jazz. Ljubljančan je mrežo koša zatresel večkrat, svoji ekipi je na prvi tekmi priboril 14 točk. Glede na to, da je njegovo novo moštvo v mestu zvezdnikov, je zagotovo, da ga bodo v živo še velikokrat spremljale oči same svetovne smetane.