Dončićeve vragolije iz prve vrste občudovala tudi zvezdnica Kate Hudson

Med objavljenimi fotografijami je sebek s sinom iz prve vrste, pa fotografija dresa Los Angeles Lakersov z igralkinim priimkom. V galerijo je vključila še fotografijo s hčerko, ki v rokah ponosno drži košarkarsko žogo, medtem ko igralka s prstom kaže na njo."Če ste se slučajno spraševali, kako je videti moja galerija na telefonu," je objavo naslovila igralka, ki je med utrinki delila še fotografijo s soprogom in hčerko v bazenu in nekatere druge trenutke, ki so se ji vtisnili v spomin.

Poleg Kate Hudson so si Dončića v živo v preteklosti ogledali tudi Bad Bunny, komik Larry David, igralci Ben Stiller, Ben Affleck, Timothée Chalamet in Macaulay Culkin, tenisač John McEnroe, nekdanji boksar Floyd Mayweather, igralec Don Johnson in Flea, basist skupine Red Hot Chili Peppers.