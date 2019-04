Serija Beverly Hills ni zaznamovala samo življenj oboževalcev, temveč tudi igralcev, med katerimi so se spletla pristna prijateljstva. Tako sta po dveh desetletjih po koncu snemanja "Donna in Kelly", Jennie Garth in Tori Spelling, tudi v resničnem življenju še vedno najboljši prijateljici.

45-letna Tori Spelling in 46-letna Jennie Garth sta tudi po dveh desetletjih po koncu snemanja Beverly Hillsa še vedno najboljši prijateljici. FOTO: Profimedia

Kakor s svojimprijateljstvom navdušujeta "Monica in Rachel", Jennifer Aniston in Courteney Cox, ki sta po 15 letih od konca snemanja še vedno najboljši prijateljici, tako najboljši prijateljici ostajata tudi Jennie GarthinTori Spelling.

Pred enim mesecem sta se takole družili na zabavi ob drugem rojstnem dnevu Torijinega sinčka ... FOTO: Profimedia

45-letna Tori in 46-letna Jennie, ki imata skupaj osem otrok (Tori pet, Jennie pa tri), trenutno skupaj snemata reklamo za linijo otroških oblačil v Izraelu. "Najboljši prijateljici v življenju in poslu," je ob skupno fotografijo zapisala Tori in dodala "Donna in Kelly za vedno". Kmalu pa ju bomo skupaj videli tudi na ekranih: v obuditvi slavne serije 90210.

... takole pa pred dvema letoma na rojstnodnevni zabavi Torijine hčerkice. FOTO: Profimedia