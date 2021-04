Igralka iz Obalne straže je videti mlajša kot pred 25 leti

53-letna igralka je v preteklosti priznala, da je opravila nekaj lepotnih posegov, med katerimi so bili liposukcija, prenos maščobe v zadnjico in odstranitev odvečne kože. "Zaradi dveh nosečnosti sem imela precej odvečne kože, sedaj sem lahko kočno spet samozavestna v kopalkah," je dejala zvezdnica, ki je na zadnji objavljeni fotografiji videti neverjetno mlada. "Čeprav poziram in sem na fotografijah privlačna, sem v resnici precej nesamozavestna. Ni mi lahko. Sprejmite se takšne, kot ste," je zapisala pod drugo fotografijo, v kateri pozira v beli mokri majici.

Njen izgled je hitro postal tarča kritik. Številni so jo obtožili uporabe filtrov, lepotnih operacij in umetnega izgleda, eden od uporabnikov na Twitterju pa je zvezdnici stopil v bran in zapisal: "Videl sem fotografijo Donne D'Errico, ki praznuje 53 let, in videti je bolje kot marsikatera ženska pri dvajsetih. Še bolj pa me preseneča dejstvo, da so bili ljudje presenečeni nad njenim izgledom. Donna je bila noro vroča pri 20 in seveda bo noro vroča tudi danes, pri 53 letih."