Donnie Wahlberg in Jenny McCarthy ob sedmi obletnici obnovila zaobljube

Donnie Wahlberg in Jenny McCarthy sta na poseben način obeležila za mnoge prelomno sedmo leto zakona. Ob pravljični številki sta obnovile zaobljube, obletnica pa ju je spodbudila, da si javno izpovesta ljubezen tudi na družbenih omrežjih. 52-letni igralec je na Instagramu zapisal: ''Vse najboljše za obletnico, Jenny. Sedem let – brez težav. Ljubim te bolj kot kadar koli prej, gospa Wahlberg. Blagoslovljen sem s partnerico, ki teži k temu, da se imam vsak dan raje.''

Nekdanji član fantovske skupine New Kids on the Block se je ženi zahvalil tudi za to, da mu vsa ta leta stoji ob strani in dodal, da je njegova sorodna duša: ''Moje srce je polno hvaležnosti in brezpogojne ljubezni.'' Ob tem se je zahvalil tudi duhovniku, ki mu je pomagal presenetiti 48-letnico, s katero sta nato obnovila zaobljube.