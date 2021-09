Dopustniške fotografije Vina Diesla z zaobljenim trebuhom preplavile splet

Priljubljeni igralec Vin Diesel, ki že več let navdušuje v vlogi Dominica Toretta v filmski franšizi Hitri in drzni, si je z družino privoščil počitnice v italijanskem obmorskem kraju Portofino. Zvezdnik seveda ni ostal neopažen, njegove fotografije z dopusta, kjer je presenetil z zaobljenim trebuhom, pa so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih.

Ko Vin Diesel ne snema, se ne drži strogega režima prehranjevanja. FOTO: AP Igralca Vina Diesla, najbolj znanega po vlogi Dominica Toretta v filmski franšizi Hitri in drzni, so paparaci ujeli na počitnicah z družino v sosednji Italiji, veliko pozornosti pa je ukradel njegov pivski trebuh. Čeprav je bil 54-letnik vedno znan po svojem izklesanem telesu, se zdi, da so se z leti stvari malo spremenile, kar dokazujejo nedavne dopustniške fotografije z jahte, na katerih je igralec brez majice. Kot kaže, je tudi on eden izmed tistih, ki se je v času karantene malo sprostil in skrb za telo dal na stranski tir. Vin Diesel na počitnicah pri naših sosedih. FOTO: Profimedia Priljubljeni igralec je že v preteklih intervjujih večkrat priznal, da se po navadi oddalji od svojega strogega režima prehranjevanja, ko ne snema ali ko na vidiku nima nobenega projekta. V preteklosti so ga že kdaj ujeli v objektiv, ko ni bil v najboljši formi, a se ga negativni komentarji na družbenih omrežjih ne dotaknejo. S telesno preobrazbo je sicer začel leta 2015, ko je med drugim razkril, da ga prekomerna telesna teža sploh ne moti. Takrat je izjavil, da se zaveda, da se bliža abrahamu in da se zato v zadnjih letih še toliko bolj zaveda pomembnosti uravnotežene in zdrave prehrane. 54-letni zvezdnik tudi na dopustu ni ostal neopažen. FOTO: Profimedia Slavnemu igralcu in njegovi ženi Palomi Jiménez sta se na dopustu pridružila tudi igralka Zoe Saldana in njen mož Marco Prego. Četverica se je pred dvema tednoma mudila na modni reviji italijanske modne hiše Dolce & Gabbana na trgu svetega Marka v Benetkah. Vin je ljubezen našel v nekdanji mehiški manekenki, 38-letni Palomi Jiménez. Videvati sta se začela leta 2007, leto kasneje pa sta se razveselila prvorojenke Hanie Riley. Ta je leta 2010 dobila bratca Vincenta Sinclaira, leta 2015 pa se je družinica razveselila še ene deklice Pauline, ki je ime dobila po Dieslovem pokojnem prijatelju in soigralcu Paulu Walkerju. Vin Diesel je z družino med počitnicami užival na jahti. FOTO: Profimedia