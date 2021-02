Đorđe Balašević zaradi pljučnice v bolnišnici

67-letni glasbenik se je v preteklih letih že srečal z nekaterimi zdravstvenimi zapleti. V sredini novembra 2019 je namreč doživel srčni infarkt. Takrat je bil hospitaliziran na Inštitutu za srčno-žilne bolezni, kjer so zdravniki opravili tudi poseg, legendarni pevec pa se je bil po tem primoran odpovedati nekaj koncertom in se posvetiti okrevanju.

Oboževalce je o zdravstvenem stanju obveščal prek Facebookovega profila svoje hčere: "Rekli so mi, da bom lahko tekel, vendar ne verjamem v to. Ne sprašujte me, če sem dobro, ker ne bom nikoli več dobro, saj sem star 100 let. Upam samo, da bom lahko nadaljeval tam, kjer smo ostali, in da še nekaj časa po meni ne bo poimenovana kakšna ulica v Novem Sadu," se je takrat pošalil Balašević, njegovi privrženci pa se tudi v trenutni situaciji nadejajo čimprejšnjega duhovitega javljanja iz bolnišnice.