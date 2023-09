Doris Pinčič, igralka Larine izbire, rodila tretjega otroka

Hrvaška igralka Doris Pinčić je rodila hčerko in to na svoj 35. rojstni dan, piše hrvaška revija Gloria. To je igralkin tretji otrok, a prvi z možem Davorjem Guberovićem, s katerim se je poročila lani konec leta. Doris ima z nekdanjim možem Borisom Rogoznico dva otroka, sina in hčerko. Tudi Guberović ima dva otroka iz prvega zakona, dva sina.

Pinčićeva je tretjo nosečnost razkrila nekaj mesecev po poroki. "Res je, noseča sem. Naša cela ožja in širša družina, veliki in mali, vsi se veselimo, da na ta svet prihaja še eno malo bitje," je ob razkritju nosečnosti povedala Doris.