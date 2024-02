Downey Jr. odpuščen v trgovini s čevlji: Imel sem lepljive prste

Prvo glavno vlogo je igralec Robert Downey Jr. dobil leta 1987 v filmu The Pick-up Artist , pred tem pa se je moral zadovoljiti z manjšimi vlogami, ki mu niso prinesle želenega uspeha. Kljub temu da je bil njegov oče, Robert Downey starejši, igralec in filmski ustvarjalec, to ni pomenilo preboja v igralskem svetu za njegovega sina, ki je zato poskusil srečo tudi na drugih poklicnih poteh.

Robert Jr. je razkril: "Sprva sem delal v trgovini s sendviči, nato sem prodajal tudi čevlje. A so me tam po dveh tednih odpustili, ker sem imel preveč lepljive prste." Dodal je, da je bilo to v času, ko kamere še niso nadzirale vsega, in da to delo preprosto ni bilo zanj. "Delal sem tudi v klubih in uspelo se mi je prebiti celo do mesta avtobusnega prevoznika, a sem se moral zaradi pomanjkanja ustreznega znanja na koncu vseeno zateči h gledališču," je svoje poklicne poskuse pred igralsko kariero strnil zdaj 58-letni hollywoodski zvezdnik.

Na vprašanje, ali svoj karierni uspeh zato na nek način pripisuje tudi usodi, je Downey Jr. povedal: "Ja, vsekakor. Mislim, da je bilo to tisto, kar mi je bilo v življenju namenjeno početi". Ko mu je naposled le uspel veliki met in je stopil na hollywoodski parket, so ga po zaslugi manjših vlog v filmih njegovega očeta že dobro poznali.