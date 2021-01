Dr. Dre hospitaliziran zaradi možganske anevrizme

Raper in producent, ki je trenutno sredi ločitvene vojne, je bil v začetku tedna hospitaliziran zaradi možganske anevrizme. Prestal je nekaj preiskav, družini in oboževalcem pa sporočil, da se počuti bolje in se obenem zahvalil za vse dobre želje.

Dr. Dre, ki se trenutno nahaja v losangeleškem Cesars Sinai Medical Centru, je v začetku tedna doživel možgansko kap, zaradi katere je bil nemudoma hospitaliziran. Zdravstveno stanje producenta, ki stoji za številnimi velikimi imeni glasbene industrije, je zaenkrat stabilno, poročajo ameriški mediji. Dre je po dogodku prestal tudi nekaj preiskav ter testiranj, zaenkrat še ni znano, kaj je povzročilo nenadno zdravstveno stanje. Dr. Dre je hvaležen za zdravniško pomoč medicinskega osebja v kalifornijskem Cesars Sinai Medical Centru. V izjavi za javnost, ki jo je zapisal na omrežju Instagram, je zvezdnik kar sam povedal, da''se počuti bolje in je v izvrstni oskrbi zdravstvenega osebja.''V sporočilu se je tudi zahvalil za vse dobre želje: ''Hvala moji družini, prijateljem in oboževalcem za izkazano zanimanje za moje počutje ter tudi za dobre želje. Upam, da bom kmalu lahko zapustil bolnišnico in se odpravil domov. Velika zahvala vsem zdravnikom v medicinskem centru.'' 55-letnik je v težki situaciji tudi zaradi težav v zasebnem življenju. Trenutno je sredi ločitvene vojne z nekdanjo soprogo Nicole Young. Ta zahteva preživnino, ki znaša več kot milijon in pol evrov mesečno, ob tem pa terja tudi več kot štiri milijone evrov zaradi nastalih sodnih stroškov. Obravnava se je odvila že septembra lani. Par se je poročil na intimni slovesnosti na Havajih leta 1996, razšla sta se marca 2020. Skupaj imata že dva odrasla otroka. Youngova je obtožila raperja, da jo je prisilil zapustiti njun skupni dom 2. aprila in nato prenakazal vso finančno imetje, da bi tako prikril delež, ki bi ženi pripadal po razvezi. V ločeni tožbi pa nekdanja soproga zahteva tudi svoj delež kot solastnica znamke, povezane z njegovim imenom, pod katero spada tudi legendarni album iz leta 1992, The Chronic.