Dr. Dre končno uradno ločen, samski stan naznanil s pomenljivo sliko

Ameriški raper in producent je se po dolgi ločitveni vojni tudi uradno razšel z nekdanjo soprogo Nicole Young. Zanj veselo novico je javno naznanil s fotografijo, na kateri pozira ob balonih z napisom, ki jo je objavil njegov glasbeni kolega.

Dr. Dre je po 24 letih znova samski. Zdaj že nekdanja soproga Nicole Young je vlogo za ločitev podala junija lani. Po dolgotrajnem postopku, v katerem je zahtevala kar nekaj njegovega premoženja, je mučna ločitvena vojna končno prišla h koncu. To dejstvo je bučno proslavil tudi producent in raper. Njegovo fotografijo z baloni, na katerih je v prenesenem pomenu spisano, da je "dokončno ločen", je objavil njegov glasbeni kolega, izvršni producent Breyon Prescott. Dopisal je, da mu je Dre ravno povedal, da je postopek zaključen in mu ob tem čestital.

Novica je razveselila tudi raperjeve podpornike, ki so kar leto in pol spremljali spor bivših zakoncev. Januarja je Youngova na sodišču trdila, da ji je zvezdnik grozil in nad njo izvajal tudi fizično nasilje ter ji nekoč v glavo nameril pištolo. Julija je sodišče odločilo, da bo moral raper nekdanji ženi letno plačevati kar 3,1 milijona evrov preživnine.

Dre in Nicole sta bila poročena skoraj četrt stoletja, v zakonu sta se jima rodila sin Truice, ki jih sedaj šteje 24 let ter hči Truly, ki je stara 20 let. Raper je o težavah v zakonu in ločitvi rapal v nekaterih pesmih, soprogo pa je med drugim označil tudi za izjemno pohlepno.