Dr. Dre o možganski anevrizmi: Tega res nisem pričakoval

"Bilo je zelo nenavadno. Nikoli nisem imel težav zaradi visokega pritiska," je dejal Dr. Dre , čigar pravo ime je Andre Young. Za Los Angeles Times je dejal, da je bil vedno človek, ki je dobro skrbel za svoje telo in svoje zdravje. "Resnično nisem pričakoval tega," je še dodal.

Dr. Dre pravi, da se po nepričakovanem dogodku počuti odlično in nadaljuje s skrbjo za svoje zdravje.

4. januarja letos so 56-letnega zvezdnika urgentno prepeljali na intenzivno enoto losangeleške bolnišnice Cedars-Sinai Medical Center. Nekaj dni po tem, ko je bil hospitaliziran, se je oglasil oboževalcem in zagotovil, da se počuti bolje. Bolnišnico je zapustil 15. januarja, zanj pa je na domu skrbelo usposobljeno zdravstveno osebje, v studio se je vrnil takoj po prihodu domov.

Dre je za ameriški časopis dejal tudi, da se je njegova skrb za dobro počutje in zdravje po strašljivi situaciji nadaljevala. "Mislim, da mora vsak temnopolti moški sproti preverjati svoje zdravstveno stanje in se tako prepričati, da je s krvnim tlakom vse v najlepšem redu," je temeljit producent. Dodal je, da upa, da bo tako živel dolgo in zdravo življenje, saj se trenutno "počuti fantastično".