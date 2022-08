Dr. Dre po možganski anevrizmi: Mislili so, da je z mano konec

"Dovolili so, da me je obiskala družina. Pozneje sem izvedel, da so jih poklicali, da bi se lahko poslovili od mene, saj so bili zdravniki prepričani, da se ne bom izvlekel," je povedal voditelju Dolvettu Quinceju. "Nisem vedel, da je bilo stanje tako resno. Videl sem mamo, sestro in vse ostale, ki so prišli v sobo, in nihče mi ni povedal. Res nisem vedel, da je tako hudo," je pripovedoval glasbeni mogul.

Dre, ki je bil na oddelku za intenzivno nego dva tedna, je dodal: "Zaradi tega, kar se je dogajalo z mojimi možgani, so me morali zbujati na eno uro cela dva tedna, da so delali neke teste. V resnici je bil to nek test treznosti: dotakni se nosu, podrgni si nogo na stegnenici in tako naprej. Takoj ko so odšli, sem skušal zaspati, saj sem vedel, da bodo čez eno uro že nazaj."