Dr. Dre zmagal na sodišču, žena bo prikrajšana za več milijonov evrov

Dr. Dre inNicole Young sta se poročila leta 1996. V zakonu sta se jima rodila sin Truicein hči Truly. Youngova je poleti vložila zahtevek za ločitev. Pred kratkim se je odločila, da bo od nekdanjega soproga poskušala iztržiti večji znesek, ki bi ji pomagal poravnati stroške, nastale v preteklih mesecih. Pred tem je zahtevala tudi nekaj več kot štiri milijone evrov, s katerimi bi plačala svoje odvetnike v sodnem postopku. Vse prošnje so bile zavrnjene.