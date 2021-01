Dr. Drejevo domovanje med njegovo hospitalizacijo tarča vlomilcev

Dr. Dre , ki zaradi možganske anevrizme okreva v losangeleškem medicinskem centru Cesars Sinai, je doživel še en pretres. Raper, ki je trenutno sredi ločitvene vojne z bivšo soprogo, se po možganski kapi dobro počuti, oboževalcem in družini pa se je že zahvalil za dobre misli. Njegovo okrevanje je zmotila informacija, da je policija aretirala štiri osebe, ki so želele nezakonito vstopiti v njegovo kalifornijsko domovanje.

Glede na poročilo je bilo ugotovljeno tudi, da so imeli osumljenci nahrbtnik, poln sumljivih predmetov, kot so lomilke ter žage. Storilci so za zapahi, obtoženi pa so poskusa vloma.