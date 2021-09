Dr. Fauci: Ni dokazov o trditvah, ki jih širi Nicki Minaj

Ameriški znanstvenik dr. Anthony Fauci je v intervjuju z novinarjem Jakem Tapperjem ovrgel trditve zvezdnice Nicki Minaj o cepivih proti covidu-19. Ta je pred dnevi dejala, da se ne bo udeležila dogodka Met Gala, ker so od udeležencev zahtevali potrdila o cepljenju. Raperka se še ni cepila, dejala pa je, da se bo takoj, ko bo 'to temo dovolj dobro raziskala'.

Nicki Minaj je pred kratkim javno spregovorila o anekdoti, ki naj bi se zgodila družinskemu prijatelju, povezana pa je s cepivom proti covidu-19. Prijatelj naj bi namreč po cepljenju postal impotenten. Tudi njen bratranec iz Trinidada se noče cepiti, ker je njegov prijatelj po cepljenju postal impotenten.

icon-expand Nicki Minaj in dr. Anthony Fauci FOTO: Profimedia

"Njegov prijatelj bi se moral čez nekaj tednov poročiti, zdaj pa je njegovo dekle preklicalo poroko. Poskrbite, da se boste odločili s svojo glavo in takrat, ko boste imeli dovolj informacij, ne pa zato, ker vas nekdo nadleguje in sili v odločitev," je svoje mnenje izrazila raperka. Dr. Fauci je med intervjujem odgovoril na vprašanje, ali cepiva proizvajalcev Pfizer, Moderna in Johnson & Johnson, ki so trenutno na voljo v Združenih državah, povzročajo kakršne koli težave, povezane z reproduktivnimi organi: "Odgovor na to je odločen ne, Jake. Nobenih dokazov ni, da bi se to lahko zgodilo, niti mehaničnih razlogov, ki bi to lahko povzročili."

Znanstvenika je vprašal tudi, kako se zdravstvene oblasti soočajo z dezinformacijami o cepivih na družbenih omrežjih in spletu na splošno. Dr. Fauci je na to odgovoril, da zelo težko. "Veliko neresničnih informacij kroži, predvsem na družbenih omrežjih. Edini način, ki se nam zdi pravi, je ta, da sami podamo čim več pravih informacij in s tem izničimo tiste neprave," je dejal in se navezal tudi na trditve Nicki Minaj. "Sploh je ne obtožujem, a menim, da bi morala dvakrat premisliti, preden je začela širiti nepreverjene informacije, ki nimajo nobene znanstvene osnove."