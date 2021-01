Dragan Bjelogrlić izkazal podporo zlorabljenim srbskim igralkam

Poročali smo že o spolnih nadlegovanjih in posilstvih srbskega režiserja in lastnika igralske šole Miroslava Mike Aleksića , ki se je znašel na zatožni klopi, potem ko je o njegovih dejanjih prva spregovorila 25-letna igralka Milena Radulović . Zgodba je dvignila veliko prahu in mnoge mlade igralke spodbudila, da tudi same spregovorijo o svojih zgodbah, soočanjih z zlorabo, ki so se je sramovale.

Mileni in drugim igralkam so mnogi izkazali podporo, tudi nekateri znani obrazi. Med njimi se je oglasil tudi legendarni srbski igralec Dragan Bjelogrlić: "Dekleta, še do včeraj deklice, žrtve pošastnega zločina so spregovorile. Ne samo da so s svojo bolečino in globokimi brazgotinami spregovorile v javnosti, organizirale so se in se odločile, da bodo pošast poslale v zapor. Občudujem jih in se jim priklanjam. Moje srce se lomi zaradi njihove grozovite bolečine. Do neba se jim zahvaljujem, da v nasprotju s preteklimi generacijami, ki jih ne obsojam, niso želele hoditi skozi življenje s sklonjenimi glavami in sprejeti dejstva, da živijo v družbi, vajeni krivice, ki se kopiči že več desetletij."