Dragan Bjelogrlić v priporu, stepel se je z režiserskim kolegom

Priljubljeni srbski režiser Dragan Bjelogrlić je bil vpleten v pretep, kot poročajo hrvaški in srbski mediji. Zaradi fizičnega nasilja nad režiserskim kolegom Predragom Antonijevićem so Bjelogrlića odpeljali v pripor.

Srbski portal Nova.rs poroča, da se je Dragan Bjelogrlić ponoči okoli 4. ure zjutraj v hotelu Ambasador v Nišu stepel z režiserjem Antonijevićem. Bjelogrlić je napadel Antonijevića, medtem ko sta sedela v istem baru. Stopil je do njega, ga udaril in čeprav se je Antonijević branil, ni in ni prenehal z napadom. Zaradi fizičnega napada ga je policija pridržala za 48 ur.

Na posnetku incidenta, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, se vidi, da je Antonijević sedel s svojimi prijatelji, za vogalom je sedel Bjelogrlić, ko je naenkrat vstal in odkorakal do režiserskega kolega ter ga oklofutal. Antonijević se je branil in z nogami poskušal odriniti Bjelogrlića, a žal neuspešno. Bjelogrlić je še naprej tolkel po njegovi glavi. Vmešala sta se pisatelj Vladimir Kecmanović, ki je sedel z Antonijevićem, in producent Maksa Ćatović, še piše omenjeni portal.

icon-expand Dragan Bjelogrlić FOTO: Youtube